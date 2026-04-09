Trabzonspor'da Corendon Alanyaspor mesaisi sürüyor!

Trabzonspor, Süper Lig'in 29'uncu haftasında 11 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de deplasmanda oynayacağı Corendan Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün saat 15.00'te yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.

Bordo-mavililer, Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın saat 12.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.