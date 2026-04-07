Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Yeni tesis önerisi

Yeni tesis önerisi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç: Yapılacak havalimanı Trabzonspor tesislerine halel getirmeyecek. Kulübümüz burada kalmak isterse kalabilir Bu konuda bir öneride bulunmak istiyorum. Kulübümüz kabul ederse biz bu tesislerin yerine modern bir tesis yapıp teslim edelim. Buradaki arazinin bedelini de kulübe verelim

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 06:50
Yeni tesis önerisi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor'un tesisleri ve yeni havalimanı projesine ilişkin dikkat çeken bir öneriyi kamuoyuyla paylaştı. Başkan Genç, tesislerin taşınacağı iddiasının doğru olmadığını belirterek şunları söyledi: "Trabzonspor'un bütün talepleriyle kayıtsız şartsız ilgilenmek, çözüm üretmek bizim görevimiz. İlk planlamada yeni havalimanı Trabzonspor tesislerine halel getiriyordu. Bu sorun için ricada bulunduk ve şu anda projemiz Trabzonspor tesislerine zarar vermeden uygulanabilecek durumda. Trabzonsporumuz talep etmezse, 'hayır efendim biz burada devam edeceğiz' derse, ona da sonuna kadar saygı gösteririz ve devam da ederiz. Ama bu uzun vadede ideal değil. İleride kulübümüz 'Bizi buradan alın' diyecektir. Bunu tahmin ediyorum. Kulübümüz kabul ederse bir öneride bulunmak istiyorum. Trabzonspor'umuza yeni ve modern bir tesis yapalım. Mevcut tesislerin yerine karşılık olarak yeni tesisleri teslim edelim ve mevcut yerin bedelini de ödeyelim."

'Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, Akyazı'yı onayladı'

Trabzonspor'a yönelik önemli bir adımı da açıklayan Başkan Ahmet Metin Genç, "Akyazı'da 173 dönümlük alanın Trabzonspor'a devrini Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a arz ettik. Sağ olsun uygun gördüler ve devri sağladık. 120 dönümlük alanı net uygulama alanı ve açık spor tesisi olarak kazandırıyoruz. Artık kulübümüz burada istediği projeyi hayata geçirecek" dedi. Başkan Genç, Trabzonspor Koleji ve spor köyü projesinin bu alanda hayata geçeceğini de söyledi.

Genç: Trabzonlu hakeme operasyon yaptırılıyor

Başkan Genç, Galatasaray derbisinin ardından yaşanan sürece değinerek, "Net. Gelelim şampiyonluğa. Yani Galatasaray galibiyetinden sonra bacaklarımız titremeye başladı biraz... Tabii akşamki maçı (Fenerbahçe- Beşiktaş) hep beraber izledik. Çok detayına girmeyeyim. Neler söyleyeceğimi az çok tahmin edersiniz. Tahmin ettiğiniz gibidir hissiyatım. Maalesef bir Trabzonlu hakeme operasyon yaptırılıyor. En azından bu kadar söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

'50 metreden penaltı verdi!'

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki tartışmalı pozisyona ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Ahmet Metin Genç, "50 metre öteden o pozisyonu penaltı gören hakemi eğer doğruysa kararı ayakta alkışlamak lazım. Ama 50 metre öteden koşa koşa penaltı çalınmaz ya. Öyle bir şey yok. Hem dışarıda pozisyon" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk ve Avrupa hedefi

Trendyol Süper Lig'deki sıralamaya da değinen Başkan Genç, "Bunu niye şimdi itiraz ediyorum? Ya Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın maçı, niye benim ikinciliğimi de etkiliyor şu anda? Ben şampiyonluk iddiasıyla yürüyorum ama şampiyon olamasam da Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorum. Hem niye hakkımı yiyorsunuz?" diye konuştu.

'Torpil değil; adalet istiyorum'

Futbol Federasyonu'na yönelik mesaj veren Başkan Ahmet Metin Genç, "Arkadaş, Trabzonlu federasyon başkanından, İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan torpil istemiyorum ben. Adalet istiyorum. Adalet sağlanmalı. Bu önemli" dedi.

