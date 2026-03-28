Trabzonspor'un transfer planı ortaya çıktı!

Süper Lig'de bu sezon rakiplerine kıyasla daha sınırlı bir bütçeyle zirve yarışının içinde kalmayı başaran Trabzonspor, yeni sezonun planlamasına erken başladı. Teknik direktör Fatih Tekke ile birlikte yakalanan çıkışı kalıcı hale getirmek isteyen bordo-mavililer, 2026-27 sezonu için kapsamlı bir yapılanmaya hazırlanıyor. Göreve geldiği günden bu yana takıma oyun disiplini ve mücadele gücü kazandıran Tekke'nin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, özellikle transferde hata payını minimuma indirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda sezon boyunca yoğun mesai harcayan scout ekibi, başta Brezilya ve Arjantin olmak üzere Güney Amerika pazarında geniş bir oyuncu havuzu oluşturdu.

YERLİ HAVUZU GENİŞLEYECEK

Yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralı doğrultusunda yerli oyuncu rotasyonu da genişletilecek. Hem Süper Lig'de forma giyen öne çıkan isimler hem de alt liglerdeki genç yetenekler mercek altına alınmış durumda. Trabzonspor, bu alanda da maliyet-performans dengesine uygun hamleler yapmayı planlıyor.

ŞİFRE: DENGE KURMAK

Bordo-mavililerde sözleşmesi sona erecek oyuncularla yolların ayrılması beklenirken, oluşacak boşlukların 25-28 yaş aralığında, fizik gücü yüksek ve rekabetçi isimlerle doldurulması planlanıyor. Yönetim, kadroya maksimum 2-3 tecrübeli takviye yaparak "çekirdek kadroyu" koruma niyetinde. Bu hamleyle hem maaş dengesi korunacak hem de takım içi rekabet artırılacak.

AVRUPA MESAİSİ

Güney Amerika'da birçok genç ve potansiyelli ismi listesine ekleyen Trabzonspor, şimdi rotasını Avrupa'ya çevirmiş durumda. Avrupa'nın önde gelen liglerinde maliyet-performans açısından öne çıkan oyuncuların yakından takip edileceği öğrenildi. Bu sürecin ardından teknik heyet ve yönetimin katılımıyla geniş kapsamlı bir transfer zirvesi yapılacak.