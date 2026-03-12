Tekke ile şahlandı

Başkan Ertuğrul Doğan döneminde en uzun süreli görev yapan ve en yüksek puan ortalaması elde eden teknik direktör Fatih Tekke oldu. Bordo-mavili takım, geçen sezon ligin 27. haftasında Hatay mağlubiyetinin ardından Şenol Güneş'in yerine getirilen Tekke ile ligde 36 maça çıktı. Karadeniz devi, 48 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde geçen sezon çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 19 puan elde ederek ligi 51 puanla 7. sırada tamamladı. Bu sezon 25. hafta sonunda 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Karadeniz devi, 54 puanla lider G.Saray ve ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada.

ŞAMPİYONLUK SONRASI EN İYİ DÖNEM

Trabzonspor, bu sezon Tekke yönetiminde, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun ardından en iyi dönemini yaşadı. Ligde 2021-2022'de 25 maçta 60 puan toplayarak lider durumda bulunan Karadeniz ekibi, bu sezon ise 54 puanla 3. sırada yer alarak şampiyonluktan sonraki son 4 sezon içindeki en iyi dönemini geride bıraktı.

AVCI, İKİNCİ SIRADA

2021-22 sezonunda şampiyonluk yaşayan Abdullah Avcı, Ertuğrul Doğan başkanlığındaki ikinci döneminde 31 karşılaşmaya çıktı. Karadeniz ekibi bu maçlarda 17 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyetle 1.80 puan ortalaması elde etti.

BJELICA, TEK YABANCI

Nenad Bjelica, Ertuğrul Doğan dönemindeki tek yabancı antrenör oldu. Bordomavililer, Hırvat teknik adam ile 16 lig karşılaşmasında 8'er galibiyet ve mağlubiyet alarak 1.50 puan ortalaması elde etti.

GÜNEŞ'İN 5. DÖNEMİ KISA SÜRDÜ

Şenol Güneş'in başkan Doğan'ın görevde bulunduğu 5. dönemi kısa sürdü. Avcı'dan sonra başlayan 5. Güneş dönemi, 188 gün sürdü. Karadeniz devi, bu dönemde 23 lig maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyetle 1.30 ortalamada kaldı.

2.02 PUAN ORTALAMASI

Fırtına, Fatih Tekke ile 36 lig maçında 21 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Tekke 2.02 puan ortalamasıyla Mart 2023'te seçilen Doğan'ın başkanlığı dönemindeki 6 çalıştırıcı içinde en yüksek puan ortalamasını elde eden isim oldu. Doğan döneminde görev alan Abdullah Avcı (1.80), Bjelica (1.50), Orhan Ak (1.50), Şenol Güneş (1.30) ve İhsan Derelioğlu (0.66) puan ortalaması elde etmişti. Tekke 36 haftadır görevini sürdürürken Avcı, 31, Güneş ise 23 maça çıktı.