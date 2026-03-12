CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor İstatistikler patladı

İstatistikler patladı

Karadeniz devi, maç başına % 55.4 topa sahip olma oranı yakalarken, ortalama 388 başarılı pas ile % 86.6 pas isabeti sağladı. Kendi yarı sahasında isabet oranı ise 92.9

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 06:51
İstatistikler patladı

Fırtına, bu sezon hem topa sahip olma hem de pas yüzdesinde dikkat çeken bir tablo sergiliyor. Karadeniz devi, maç başına % 55.4 topa sahip olma oranı yakalarken, maç başına ortalama 388 başarılı pas ile % 86.6 pas isabeti sağladı. Fırtına, kendi yarı sahasında maç başına 214 isabetli pas yaparken, bu bölümdeki pas isabet oranı %92.9 olarak kaydedildi. Rakip yarı sahada ise bordo-mavililer 174 isabetli pas ortalaması yakaladı ve bu bölgede %79.9 pas isabeti elde etti. Uzun toplarda maç başına 19.8 isabetli uzun pas ve %59.2 başarı oranı yakalanırken, orta sayısında maç başına 5.2 isabetli orta ve %29.6 başarı oranı dikkat çekti.

7 MAÇTA KALESİNİ KAPATTI

Savunma istatistiklerinde ise Trabzonspor'un 7 maçta kalesini gole kapattığı görülüyor. Bordo-mavili ekip maç başına 1.2 gol yeme ortalaması ile oynarken savunma aksiyonlarında 15.4 top çalma ve 7.4 pas arası ortalaması yakaladı. Takım ayrıca maç başına 20.4 tehlike engelleme, 2.9 kurtarış ve 46.7 top geri kazanma ortalamasına ulaştı. 5 kez gole neden olan hata kaydedildi.

