Derbi kazanacağız

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, genel sekreter Sami Karaman ve teknik direktör Fatih Tekke, bordo-mavili ekibi takip eden basın mensuplarıyla iftarda buluştu. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonun ardından Fatih Tekke, soruları yanıtladı. Ligde kritik bir döneme girildiğini vurgulayan 48 yaşındaki hoca, önlerindeki fikstüre dikkat çekerek "Önümüzdeki 3 maç ve sonrasındaki Galatasaray derbisi var. Her maçta çok dikkatli olmamız gerekiyor. Sakatlarımız var, sakatlıktan dönen oyuncularımız var, tekrar dönmesini beklediğimiz isimler var. Böyle bir süreçten geçiyoruz" dedi.

TARAFTARIN BEKLENTİSİ BELLİ

Takımdaki emeğe vurgu yapan Tekke, "Totalde herkesin niyeti inanılmaz iyi. Oyuncuların fedakarlığı çok değerli. Biz ne diyorsak hemen hemen hepsini yapmaya çalışıyorlar. Bazen iyi bazen kötü sonuçlar olabilir ama bu süreç sadece hocayla, başkanla ya da yönetimle ilgili değil. Bir yıldır çok ciddi bir emek var ve bunun karşılığını almaya devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu. Tekke ayrıca büyük maçlara da vurgu yaparak, "Taraftarımızın bizden beklediği gerçek Trabzonspor'u göstermek ve özellikle o büyük maçlardan birinde galip gelmeyi çok arzu ediyoruz. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

BİZİM BİZDEN BAŞKA DOSTUMUZ YOK

Fatih Tekke taraftarlara seslendi: "Bizim bizden başka dostumuz yok. Trabzonspor'un taraftarına ihtiyacı var. Şu an iyi gidiyoruz ancak 'tam beraber gidiyoruz' diyemiyorum. O beraberliği yakalamamız lazım. Genç oyunculardan kurulu bir takım için bu çok değerli. İyi giden bir şey üç günde de bozulabilir ona müsaade etmeyelim. Şehrimizden beklentimiz bu. Bizi yalnız bırakmasınlar."

TAKIMIN ENERJİSİ ÇOK OLUMLU

Asbaşkan Zeyyat Kafkas, "İnsanların duymak istediği kelime şampiyonluk. Ama şampiyonluk bir projedir. Fatih hocamızla ilk bir araya geldiğimiz günden itibaren eksiklerimizi, doğru ve yanlış hamlelerimizi masaya yatırarak bir süreç başlattık. Bu nedenle hocamızla 3-4 yıllık bir plan yaptık. Bu plan aslında beklediğimizden daha hızlı sonuç vermeye başladı" dedi. Takım içindeki enerjiye de değinen Kafkas, "Hocamızın jenerasyona yakın bir teknik direktör olması, idman performansı ve takım içindeki enerji çok olumlu bir tablo ortaya çıkardı" dedi.

SAKATLARDAN İYİ HABER

Takımdaki sakatlıklarla ilgili bilgi veren Tekke: "Nwaiwu antrenmana katılacak gibi. Tim'in idmana çıkmasında sorun yok gibi. Benjamin'in bileğinde ciddi bir darbeyle sıkıntısı var ama o da idmana çıkacak. Lovik ısınırken arka adalesinde bir hissiyatı oldu, onunla başlayamadık. O da iyi. Totalde çok kötü durumda değiliz şu an itibariyle. Ama şu an bizi çok üzecek bir şey gözükmüyor. Okay'ın dizinde bir durumu var. Savic de grip oldu. Öyle çok absürt bir durum yok."

ONANA'DAN MEMNUNUZ

Tekke, kaleci Onana'nın hem sahadaki performansından hem de karakterinden memnun olduklarını söyledi: "Onana bizde kiralık. Bazen iyi oynamadığı maçlar oldu ama iyi oynadığı maçlar da çok oldu. Kulübümüzde olmasından dolayı da memnunuz. Karakteri ve pozitifliği çok değerli. Geleceğiyle ilgili kararı kendisi verecek. Futbolda bazen bir maçta bile çok şey değişebilir. Durumu göreceğiz."

ONUACHU'NUN ROLÜ

Onuachu'nun performansına da değinen Tekke, Nijeryalı forvetin takım oyunundaki katkısına dikkat çekti. Tekke, "Oyunumuzun daha iyi olmasında Onuachu'nun rolü, attığı golden daha önemli bazı şeyler içeriyor. Basit top kayıplarını azaltırsa daha fazla gol fırsatı yakalayacaktır" ifadelerini kullandı.