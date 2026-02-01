Trabzonspor Daniel Karlsbakk transferini bekletiyor! İşte nedeni

Transfer dönemenin bitimine 6 gün gibi az bir süre kalmasına rağmen yabancı kontenjanı dolu olan ve bu sorunu aşmakta zorlanan Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Norveçli golcü Daniel Karlsbakk'i bekletmeye devam ediyor. Şu an hala 16 yabancısı bulunan Fırtına, Vişça'nın sözleşmesini askıya alarak bu sayıyı 15'e, Olaigbe'nin Konyaspor'a transferinin kesinleşmesi ile bu sayıyı 14'e düşürecek. Ancak yönetim, Karlsbakk için bir yabancı oyuncu daha göndermek zorunda. Burada gözler Nwakaeme, Savic ve Bouchouari'ye çevrilmiş durumda. Ayrıca Karlsbakk dışında sol kanat ve orta sahaya da oyuncu bakan Trabzonspor yönetim kurulunu oldukça zorlu bir süreç bekliyor.