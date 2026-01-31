CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'da Yusuf Sarı gelişmesi! Temaslar başladı



Trabzonspor yönetiminin 27 yaşındaki sağ kanat transferi için Başakşehir ile temaslara başladığı öğrenildi. Yusuf Sarı, sol kanat ve forvette de görev yapabiliyor. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 06:51
Trabzonspor'da Yusuf Sarı gelişmesi! Temaslar başladı

Trabzonspor, Umut Nayir transferinin ardından sağ kanat Yusuf Sarı için harekete geçti. Kanat rotasyonunu genişletmek isteyen ve yabancı kontenjanının da dolu olması nedeniyle sorun yaşayan bordo- mavililer eski futbolcusunu kadrosuna katmak istiyor. Trabzonspor'un 27 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için Başakşehir ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Bu sezon Başakşehir formasıyla toplam 14 maça çıkan ve 3 asist yapan Yusuf, 2,5 yıl formasını giydiği Trabzonspor'da 69 maça çıkmış ve 5 gol, 5 asistle oynamıştı. Sol kanat ve forvette de oynayabilmesi avantaj olarak gözüküyor.

Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Bazı bakanlıklara atama kararları Resmi Gazete'de! Başkan Erdoğan imzaladı: 13 ilin müftüsü değişti
