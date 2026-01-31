Trabzonspor'da Yusuf Sarı gelişmesi! Temaslar başladı

Trabzonspor, Umut Nayir transferinin ardından sağ kanat Yusuf Sarı için harekete geçti. Kanat rotasyonunu genişletmek isteyen ve yabancı kontenjanının da dolu olması nedeniyle sorun yaşayan bordo- mavililer eski futbolcusunu kadrosuna katmak istiyor. Trabzonspor'un 27 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için Başakşehir ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Bu sezon Başakşehir formasıyla toplam 14 maça çıkan ve 3 asist yapan Yusuf, 2,5 yıl formasını giydiği Trabzonspor'da 69 maça çıkmış ve 5 gol, 5 asistle oynamıştı. Sol kanat ve forvette de oynayabilmesi avantaj olarak gözüküyor.
