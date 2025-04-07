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Haberler Trabzonspor Fırtına'nın derbi hasreti

Fırtına'nın derbi hasreti

Fenerbahçe karşısında umduğunu bulamayan Trabzonspor’un derbilerdeki galibiyet hasreti devam ediyor. Fırtına en son 4 Kasım 2023’te büyük bir maçta kazanabilmişti

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
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Fırtına'nın derbi hasreti

Trabzonspor'un derbilerdeki galibiyet hasreti devam ediyor. Fenerbahçe deplasmanında 1-0 öne geçmesine karşın kazanamayarak sahadan mağlubiyetle ayrılan bordo-mavili ekip, 4 Kasım 2023'ten bu yana büyük maçlarda galip gelemiyor. En son geçen sezon Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-2'lik skorla mağlup eden Fırtına, o tarihten itibaren adeta galibiyeti unuttu. Trabzonspor, Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı çıktığı 9 resmi karşılaşmada hiç gülen taraf olamadı. Karadeniz devi söz konusu bu süreçte 8 yenilgi aldı ve sadece 1 beraberlik yaşadı.

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