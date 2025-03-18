Şenol Güneş geleceği planlayacak

Fatih Tekke'nin gelmesi sonrası Şenol Güneş'in akıbeti merak konusu oldu. Deneyimli teknik adamın farklı bir misyonla kulüp bünyesinde kalacağı ifade edilse de henüz görev tanımı net bir şekilde belirlenmedi. Teknik direktörlüğü sırasında, "Trabzonspor'un 2035'i planlaması lazım" diyerek uzun vadeli hedeflere yönelik çalışma yapılması gerektiğinin altını çizen Güneş, artık hayalindeki kulüp vizyonunu hayata geçirmek için enerji sarf edecek.

ŞENOL GÜNEŞ'IN BAŞLICA SORUMLULUKLARI ŞÖYLE:

Şenol Guneş, Fatih Tekke kendisine danışmadığı surece saha ici konularına hicbir şekilde mudahil olmayacak. -Kulubun başında bir futbol aklı olarak yer alıp ileriye donuk alınacak kararlarda etkin rol oynayacak. -Yurutulen projelerin hayata gecirilmesi noktasında burokratik temasları sağlayacak. -Kulubun kurumsal yapısında gorduğu yanlışları duzeltecek ve yonetimin alacağı kararlarda danışman gorevi gorecek. -Kulubun yapacağı yeni yatırımlar konusunda soz sahibi olacak. -Altyapı eğitimi, tesisleşmesi ve organizasyonuyla alakalı kararlar alacak.