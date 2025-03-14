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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Fatih Tekke rüzgarı! Yeni oyun planını oluşturuyor

Trabzonspor'da Fatih Tekke rüzgarı! Yeni oyun planını oluşturuyor

Son dakika Trabzonspor haberi | Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yarın akşam oynanacak RAMS Başakşehir maçına kadar takıma kendi oyun planını ve formasyonunu adapte etmeye çalışıyor. Kısa bir süresi olmasına rağmen, Tekke oyunun seyrine etki edebilmek için çaba harcıyor. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 06:50
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Trabzonspor'da Fatih Tekke rüzgarı! Yeni oyun planını oluşturuyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yarın akşamki Başakşehir maçına kadar kendi oyun planı ve formasyonunu takıma adapte etmeye çabalıyor. Fatih Tekke, çok kısa bir süresi olsa da oyuna etki etmeye çalışıyor. Futbolculara kendi oyun planlarını anlatan bordo-mavili teknik adamın, "Bunların hepsini bir anda yapamayabiliriz, ancak yapmak için elinizden gelen tüm gayreti gösterin" dediği öğrenildi.

4-2-3-1'E DÖNÜYOR

Fatih Tekke'nin formasyonda da değişime gitmesi bekleniyor. Şenol Güneş'in son dönemde sahada oturtmaya çalıştığı 4-2-4'lük oyun planı yerine 4-2-3-1'lik oyun planını uygulaması beklenen 47 yaşındaki teknik direktörün özellikle orta sahadaki tercihleri merak ediliyor. Mendy, Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Folcarelli ve Salih Malkoçoğlu arasında şimdiden sıkı bir rekabet yaşanıyor.

TAKIMA MORAL OLDU

Öte yandan bordo-mavili taraftarların Fatih Tekke'yi desteklemek için önceki gün tesislere akın etmesi başta yabancı oyuncular olmak üzere tüm takımda olumlu anlamda bir şaşkınlık oluşturdu. Taraftarların bu desteği tüm takıma moral oldu. Aynı zamanda futbolcular, tesis çıkışı kendilerini bekleyen taraftarlara da son dönemdeki kötü gidişatı sonlandırmak için söz verdi.

KAP BİLDİRİMİ GELDİ

Trabzonspor, Fatih Tekke ve Şenol Güneş'i KAP'a bildirdi. Buna göre; Fatih Tekke ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı, yıllık ücretin 30 milyon TL olduğu ve her sene yüzde 20 maaş zammı yapılacağı kaydedildi. Şenol Güneş'in sözleşmesinin de karşılıklı olarak feshedildiği ve herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği aktarıldı.

MESAİYE DEVAM

Trendyol Süper Lig'de 28. haftada Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'da hazırlıklar devam etti. Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ve atletik ısınmanın ardından 11'e 11 gölge oyunu ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

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