CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Como 1907-Pisa SC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Como 1907-Pisa SC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A’da dikkat çeken karşılaşma öncesi futbolseverler “Como 1907-Pisa SC maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor. Şampiyonlar Ligi potasını hedefleyen Como, sahasında Pisa’yı ağırlayacak. Konuk ekip ise Cagliari karşısında aldığı galibiyetin ardından çıkışını sürdürmek istiyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 12:28
Como 1907-Pisa SC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 30. haftasında sürprizlerin takımı Como 1907, evinde son haftaların en çok konuşulan ekibi Pisa SC ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi potasındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Como ile Cagliari galibiyetiyle moral bulan Pisa arasındaki bu dev randevunun detayları belli oldu. Peki, Como - Pisa maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Stadio Giuseppe Sinigaglia'daki zorlu mücadelenin detayları...

COMO-PISA MAÇI HANGİ GÜN?

Como-Pisa maçı, 22 Mart Pazar günü oynanacak.

COMO-PISA MAÇI SAAT KAÇTA?

Como-Pisa maçı, saat 14:30'da başlayacak.

COMO-PISA MAÇI HANGİ KANALDA?

Como ile Pisa arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport 2, S Sport Plus kanallarında canlı yayınlanacak.

COMO DEVLER LİGİ AŞKINA SAHADA

Sezonun flaş ekibi Como 1907, gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikmiş durumda. Lig tablosunda üst sıralarda yer alan ev sahibi ekip, Pisa'nın savunmadaki zaaflarını değerlendirerek hanesine 3 puan yazdırmak istiyor. Teknik direktör Cesc Fàbregas yönetimindeki Como, iç saha avantajını kullanarak hata yapmamayı hedefliyor.

PISA "KULELERİ" İLE SERİ PEŞİNDE

Konuk ekip Pisa SC ise tam 4 aylık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta Cagliari karşısında son vererek büyük bir sürprize imza attı. Kaptan Antonio Caracciolo'nun iki golüyle 3-1 kazanan "Kuleler", Serie A'daki bu nadir zaferin ardından üst üste ikinci galibiyetini alarak küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Ancak Stadio Giuseppe Sinigaglia'da Como'ya karşı puan almak, Inter'in üst lige yükselmesinden bu yana sadece iki galibiyet alabilen Pisa için oldukça zorlu bir sınav olacak.

Slovakya'da Skriniar tartışması! "Kariyerini riske attı"
G.Saray'da sürpriz transfer gelişmesi! O isim geri dönüyor
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Katar'da arıza yapan helikopter düştü! MSB acı haberi duyurdu: 1'i Türk Silahlı Kuvvetleri ikisi ASELSAN personeli 3 şehit
Asensio'ya 3 talip birden çıktı!
Fenerbahçe'de rota Leon Goretzka!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Roma - Lecce maçı bilgileri | Serie A Roma - Lecce maçı bilgileri | Serie A 13:26
CANLI | Bologna - Lazio maçı bilgileri CANLI | Bologna - Lazio maçı bilgileri 13:00
Slovakya'da Skriniar tartışması! "Kariyerini riske attı" Slovakya'da Skriniar tartışması! "Kariyerini riske attı" 12:59
Atalanta BC - Hellas Verona maçı bilgileri Atalanta BC - Hellas Verona maçı bilgileri 12:41
Como 1907-Pisa SC maçı bilgileri | Serie A Como 1907-Pisa SC maçı bilgileri | Serie A 12:28
Beşiktaş'ta hedef Japon futbolcu! Beşiktaş'ta hedef Japon futbolcu! 12:26
Daha Eski
Tottenham-Nottingham Forest maçı bilgileri Tottenham-Nottingham Forest maçı bilgileri 12:12
Aston Villa - West Ham United maçı bilgileri Aston Villa - West Ham United maçı bilgileri 12:00
Batshuayi'den G.Saray taraftarını kızdıran hareket! Batshuayi'den G.Saray taraftarını kızdıran hareket! 11:34
Fenerbahçe'de rota Leon Goretzka! Fenerbahçe'de rota Leon Goretzka! 11:27
Alperen'den bir "double-double" daha! Alperen'den bir "double-double" daha! 11:04
Fırtına Muçi için o rakamı reddetti! Fırtına Muçi için o rakamı reddetti! 10:44