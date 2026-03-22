Atalanta - Hellas Verona maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Atalanta - Hellas Verona maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A’da dikkat çeken karşılaşma öncesi futbolseverler “Atalanta BC - Hellas Verona maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor. Avrupa’da aldığı ağır yenilginin ardından toparlanmak isteyen Atalanta, sahasında Hellas Verona’yı ağırlayacak. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde moral bulmayı hedefliyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 12:41
Atalanta - Hellas Verona maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Atalanta - Hellas Verona maçı canlı takip edebilirsiniz!

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor! Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih karşısında beklemediği bir mağlubiyet alan Atalanta, taraftarı önünde moral bulmak istiyor. Konuk ekip Hellas Verona ise ligde kalma umutlarını mucizelere bırakmış durumda. Peki, Atalanta - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Bergamo'daki kritik randevunun detayları...

ATALANTA - HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atalanta-Verona maçı, 22 Mart Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 17:00'de başlayacak.

ATALANTA - HELLAS VERONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Atalanta ile Verona arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Atalanta BC muhtemel ilk 11'i: Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi, De Ketelaere, Zalewski, Krstovic

Hellas Verona muhtemel ilk 11'i: Montipo, Edmundsson, Nelsson, Valentini, Belghali, Harroui, Gagliardini, Akpa-Akpro, Frese, Bowie, Orban

