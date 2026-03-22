SERIE A'DA DEV MAÇ CANLI: Fiorentina - Inter maçı ne zaman?

Serie A'da şampiyonluk geri sayımı başladı! Lider Inter, zorlu Stadio Artemio Franchi deplasmanında Fiorentina'ya konuk oluyor. Son haftalarda beklenmedik puan kayıpları yaşayan Milano ekibi, "Mor Menekşeler" karşısında kazanarak şampiyonluk kupasına bir adım daha yaklaşmak istiyor. Peki, Fiorentina - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev maçın canlı yayın bilgileri...

FIORENTINA-INTER MAÇI HANGİ GÜN?

Fiorentina-Inter maçı, 22 Mart Pazar günü oynanacak.

FIORENTINA-INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Fiorentina-Inter maçı, saat 22:45'te başlayacak.

FIORENTINA-INTER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fiorentina ve Inter, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Floransa'da, Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak.

FIORENTINA - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Fiorentina ile Inter arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport 2 kanalında canlı yayınlanacak.

LİDER INTER HATA İSTEMİYOR

Serie A'nın zirvesinde yer alan Inter, ligin son düzlüğüne girilirken şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda. Ancak son haftalarda alınan istikrarsız sonuçlar, teknik direktör Simone Inzaghi ve öğrencileri üzerinde baskı oluşturmuş durumda. Stadio Franchi'de alınacak bir galibiyet, Milano ekibi için sadece 3 puan değil, aynı zamanda şampiyonluk yolunda büyük bir moral anlamı taşıyor. Lautaro Martinez ve Hakan Çalhanoğlu gibi yıldızların performansı bu akşam belirleyici olacak.

FIORENTINA KÜME DÜŞME HATTINDAN KAÇIYOR

Ev sahibi Fiorentina ise tarihinin en zorlu sezonlarından birini geçiriyor. Küme düşme korkusunu yakından hisseden "Mor Menekşeler", taraftarı önünde liderden puan alarak ligde kalma yolunda hayati bir adım atmak niyetinde. Fiorentina'nın sert savunması ve kontra atak oyun yapısı, Inter'in şampiyonluk yürüyüşüne engel olmaya çalışacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fiorentina muhtemel ilk 11: De Gea, Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Parisi, Brescianini, Gudmundsson, Kean

Inter Milan muhtemel ilk 11'i: Sommer, Bisseck, Akanji, Augusto, Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Zielinski, Dimarco, Thuram, Esposito

