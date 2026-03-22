Haberler Fransa Ligue 1 CANLI | Lyon - Monaco maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ligue 1’de dikkat çeken karşılaşma öncesi futbolseverler “Lyon - Monaco maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor. Bu ay ligde ilk galibiyetini arayan Lyon, sahasında formda Monaco’yu ağırlayacak. Ev sahibi ekip, üst sıralardaki yerini korumak için kritik bir mücadeleye çıkacak.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 14:00 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 14:01
Lyon-Monaco maçı canlı takip etmek için TIKLA!

Fransa'da nefesler Groupama Stadyumu'nda tutuluyor! Ligue 1'de Mart ayındaki ilk galibiyetini arayan Lyon, formda Monaco karşısında çıkış arıyor. Dördüncü sıradaki yerini korumak isteyen Lyon ile hemen arkasındaki Monaco arasındaki 4 puanlık fark kapanacak mı yoksa açılacak mı? Peki, Lyon - Monaco maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev maçın detayları...

LYON-MONACO MAÇI HANGİ GÜN?

Lyon-Monaco maçı, 22 Mart Pazar günü oynanacak.

LYON-MONACO MAÇI SAAT KAÇTA?

Lyon-Monaco maçı, saat 17:00'de başlayacak.

LYON-MONACO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lyon ve Monaco, karşı karşıya geleceği Fransa Ligue 1 maçı, Lyon'da, Parc Olympique Lyonnais Stadyumu'nda oynanacak.

LYON - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Lyon ile Monaco arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak. Olympique Lyon-Monaco maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

LYON FORM GRAFİĞİNİ DÜZELTMEK İSTİYOR

Ev sahibi Lyon (OL), geçen hafta Le Havre ile golsüz berabere kalarak taraftarlarını üzmüştü. Bu ay henüz galibiyetle tanışamayan ekip, ligde 4. sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi potasındaki yerini korumaya çalışıyor. Kendi sahasında etkili bir oyun sergileyen Lyon için bu maç, hem moral tazelemek hem de rakipleriyle arasındaki puan farkını korumak adına büyük önem taşıyor.

MONACO TAKİBİ SÜRDÜRÜYOR

Konuk ekip Monaco ise son olarak Brest'i 2-0 yenerek moral depoladı. Lyon'un 4 puan gerisinde yer alan kırmızı-beyazlılar, bu deplasmandan alacakları galibiyetle puan farkını 1'e indirip Şampiyonlar Ligi yolunda dev bir adım atmayı hedefliyor. Monaco'nun hücum hattındaki formda oyuncuları, Lyon savunması için en büyük tehdit olacak.

