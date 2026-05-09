www.fotomac.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Canlı Skor Türkiye Süper Lig Süper Lig 25/26 Sezonu Puan Durumu

Süper Lig 25/26

GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

Süper Lig - Grup Super Lig 25/26 - Puan Durumu

Tüm Maçlar İç Saha Maçları Deplasman Maçları Geniş Puan Durumu
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 33 23 5 5 73 28 45 74
M
20:00 | 04/04/26 | R 28
Trabzonspor 2
Galatasaray 1
Maç Detayı
G
20:00 | 08/04/26 | R 27
Göztepe 1
Galatasaray 3
Maç Detayı
B
20:00 | 12/04/26 | R 29
Galatasaray 1
Kocaelispor 1
Maç Detayı
G
20:00 | 18/04/26 | R 30
Gençlerbirliği 1
Galatasaray 2
Maç Detayı
G
20:00 | 26/04/26 | R 31
Galatasaray 3
Fenerbahçe 0
Maç Detayı
M
20:00 | 02/05/26 | R 32
Samsunspor 4
Galatasaray 1
Maç Detayı
2 33 21 10 2 72 34 38 73
G
20:00 | 17/03/26 | R 27
Fenerbahçe 4
Gaziantep FK 1
Maç Detayı
G
20:00 | 05/04/26 | R 28
Fenerbahçe 1
Beşiktaş 0
Maç Detayı
G
20:00 | 11/04/26 | R 29
Zecorner Kayserispor 0
Fenerbahçe 4
Maç Detayı
B
20:00 | 17/04/26 | R 30
Fenerbahçe 2
Çaykur Rizespor 2
Maç Detayı
M
20:00 | 26/04/26 | R 31
Galatasaray 3
Fenerbahçe 0
Maç Detayı
G
20:00 | 02/05/26 | R 32
Fenerbahçe 3
Rams Başakşehir FK 1
Maç Detayı
3 33 19 10 4 60 36 24 67
G
20:00 | 18/03/26 | R 27
İkas Eyüpspor 0
Trabzonspor 1
Maç Detayı
G
20:00 | 04/04/26 | R 28
Trabzonspor 2
Galatasaray 1
Maç Detayı
B
17:00 | 11/04/26 | R 29
Corendon Alanyaspor 1
Trabzonspor 1
Maç Detayı
B
20:00 | 19/04/26 | R 30
Trabzonspor 1
Rams Başakşehir FK 1
Maç Detayı
M
20:00 | 27/04/26 | R 31
Tümosan Konyaspor 2
Trabzonspor 1
Maç Detayı
B
20:00 | 02/05/26 | R 32
Trabzonspor 1
Göztepe 1
Maç Detayı
4 33 17 9 7 57 37 20 60
G
20:00 | 19/03/26 | R 27
Beşiktaş 2
Kasımpaşa 1
Maç Detayı
M
20:00 | 05/04/26 | R 28
Fenerbahçe 1
Beşiktaş 0
Maç Detayı
G
20:00 | 10/04/26 | R 29
Beşiktaş 4
Hesap.com Antalyaspor 2
Maç Detayı
M
17:00 | 19/04/26 | R 30
Samsunspor 2
Beşiktaş 1
Maç Detayı
B
20:00 | 27/04/26 | R 31
Beşiktaş 0
Misirli.com.tr Karagümrük 0
Maç Detayı
G
20:00 | 01/05/26 | R 32
Gaziantep FK 0
Beşiktaş 2
Maç Detayı
5 33 14 13 6 41 28 13 55
G
14:30 | 04/04/26 | R 28
Gençlerbirliği 0
Göztepe 2
Maç Detayı
M
20:00 | 08/04/26 | R 27
Göztepe 1
Galatasaray 3
Maç Detayı
B
17:00 | 12/04/26 | R 29
Göztepe 3
Kasımpaşa 3
Maç Detayı
B
17:00 | 18/04/26 | R 30
Kocaelispor 1
Göztepe 1
Maç Detayı
G
20:00 | 25/04/26 | R 31
Göztepe 2
Hesap.com Antalyaspor 0
Maç Detayı
B
20:00 | 02/05/26 | R 32
Trabzonspor 1
Göztepe 1
Maç Detayı
6 33 15 9 9 55 34 21 54
B
20:00 | 18/03/26 | R 27
Rams Başakşehir FK 0
Hesap.com Antalyaspor 0
Maç Detayı
B
20:00 | 06/04/26 | R 28
Kocaelispor 0
Rams Başakşehir FK 0
Maç Detayı
G
14:30 | 11/04/26 | R 29
Rams Başakşehir FK 3
Gençlerbirliği 0
Maç Detayı
B
20:00 | 19/04/26 | R 30
Trabzonspor 1
Rams Başakşehir FK 1
Maç Detayı
G
20:00 | 24/04/26 | R 31
Rams Başakşehir FK 4
Kasımpaşa 0
Maç Detayı
M
20:00 | 02/05/26 | R 32
Fenerbahçe 3
Rams Başakşehir FK 1
Maç Detayı
7 33 12 12 9 43 44 -1 48
B
14:30 | 05/04/26 | R 28
Samsunspor 2
Tümosan Konyaspor 2
Maç Detayı
M
20:00 | 09/04/26 | R 27
Çaykur Rizespor 4
Samsunspor 1
Maç Detayı
G
20:00 | 13/04/26 | R 29
İkas Eyüpspor 1
Samsunspor 2
Maç Detayı
G
17:00 | 19/04/26 | R 30
Samsunspor 2
Beşiktaş 1
Maç Detayı
G
17:00 | 27/04/26 | R 31
Corendon Alanyaspor 2
Samsunspor 3
Maç Detayı
G
20:00 | 02/05/26 | R 32
Samsunspor 4
Galatasaray 1
Maç Detayı
8 33 10 10 13 42 46 -4 40
G
20:00 | 19/03/26 | R 27
Tümosan Konyaspor 1
Gençlerbirliği 0
Maç Detayı
B
14:30 | 05/04/26 | R 28
Samsunspor 2
Tümosan Konyaspor 2
Maç Detayı
G
14:30 | 12/04/26 | R 29
Tümosan Konyaspor 3
Misirli.com.tr Karagümrük 0
Maç Detayı
G
20:00 | 17/04/26 | R 30
Hesap.com Antalyaspor 0
Tümosan Konyaspor 2
Maç Detayı
G
20:00 | 27/04/26 | R 31
Tümosan Konyaspor 2
Trabzonspor 1
Maç Detayı
M
17:00 | 01/05/26 | R 32
Çaykur Rizespor 3
Tümosan Konyaspor 2
Maç Detayı
9 33 10 10 13 44 49 -5 40
M
14:30 | 05/04/26 | R 28
Misirli.com.tr Karagümrük 2
Çaykur Rizespor 1
Maç Detayı
G
20:00 | 09/04/26 | R 27
Çaykur Rizespor 4
Samsunspor 1
Maç Detayı
G
20:00 | 13/04/26 | R 29
Çaykur Rizespor 2
Gaziantep FK 1
Maç Detayı
B
20:00 | 17/04/26 | R 30
Fenerbahçe 2
Çaykur Rizespor 2
Maç Detayı
M
17:00 | 25/04/26 | R 31
Zecorner Kayserispor 2
Çaykur Rizespor 0
Maç Detayı
G
17:00 | 01/05/26 | R 32
Çaykur Rizespor 3
Tümosan Konyaspor 2
Maç Detayı
10 33 9 11 13 26 36 -10 38
M
16:00 | 18/03/26 | R 27
Corendon Alanyaspor 5
Kocaelispor 0
Maç Detayı
B
20:00 | 06/04/26 | R 28
Kocaelispor 0
Rams Başakşehir FK 0
Maç Detayı
B
20:00 | 12/04/26 | R 29
Galatasaray 1
Kocaelispor 1
Maç Detayı
B
17:00 | 18/04/26 | R 30
Kocaelispor 1
Göztepe 1
Maç Detayı
M
14:30 | 26/04/26 | R 31
Gençlerbirliği 1
Kocaelispor 0
Maç Detayı
B
20:00 | 03/05/26 | R 32
Kasımpaşa 1
Kocaelispor 1
Maç Detayı
11 33 7 16 10 39 39 0 37
G
16:00 | 18/03/26 | R 27
Corendon Alanyaspor 5
Kocaelispor 0
Maç Detayı
B
17:00 | 04/04/26 | R 28
Gaziantep FK 1
Corendon Alanyaspor 1
Maç Detayı
B
17:00 | 11/04/26 | R 29
Corendon Alanyaspor 1
Trabzonspor 1
Maç Detayı
M
14:30 | 19/04/26 | R 30
Kasımpaşa 1
Corendon Alanyaspor 0
Maç Detayı
M
17:00 | 27/04/26 | R 31
Corendon Alanyaspor 2
Samsunspor 3
Maç Detayı
B
20:00 | 03/05/26 | R 32
Hesap.com Antalyaspor 0
Corendon Alanyaspor 0
Maç Detayı
12 33 9 10 14 41 55 -14 37
M
20:00 | 17/03/26 | R 27
Fenerbahçe 4
Gaziantep FK 1
Maç Detayı
B
17:00 | 04/04/26 | R 28
Gaziantep FK 1
Corendon Alanyaspor 1
Maç Detayı
M
20:00 | 13/04/26 | R 29
Çaykur Rizespor 2
Gaziantep FK 1
Maç Detayı
G
20:00 | 20/04/26 | R 30
Gaziantep FK 3
Zecorner Kayserispor 0
Maç Detayı
M
14:30 | 25/04/26 | R 31
İkas Eyüpspor 3
Gaziantep FK 0
Maç Detayı
M
20:00 | 01/05/26 | R 32
Gaziantep FK 0
Beşiktaş 2
Maç Detayı
13 33 7 12 14 32 48 -16 33
M
20:00 | 19/03/26 | R 27
Beşiktaş 2
Kasımpaşa 1
Maç Detayı
G
14:30 | 04/04/26 | R 28
Kasımpaşa 2
Zecorner Kayserispor 0
Maç Detayı
B
17:00 | 12/04/26 | R 29
Göztepe 3
Kasımpaşa 3
Maç Detayı
G
14:30 | 19/04/26 | R 30
Kasımpaşa 1
Corendon Alanyaspor 0
Maç Detayı
M
20:00 | 24/04/26 | R 31
Rams Başakşehir FK 4
Kasımpaşa 0
Maç Detayı
B
20:00 | 03/05/26 | R 32
Kasımpaşa 1
Kocaelispor 1
Maç Detayı
14 33 8 8 17 29 45 -16 32
M
20:00 | 18/03/26 | R 27
İkas Eyüpspor 0
Trabzonspor 1
Maç Detayı
M
17:00 | 05/04/26 | R 28
Hesap.com Antalyaspor 3
İkas Eyüpspor 0
Maç Detayı
M
20:00 | 13/04/26 | R 29
İkas Eyüpspor 1
Samsunspor 2
Maç Detayı
G
14:30 | 18/04/26 | R 30
Misirli.com.tr Karagümrük 1
İkas Eyüpspor 2
Maç Detayı
G
14:30 | 25/04/26 | R 31
İkas Eyüpspor 3
Gaziantep FK 0
Maç Detayı
B
20:00 | 03/05/26 | R 32
Zecorner Kayserispor 1
İkas Eyüpspor 1
Maç Detayı
15 33 8 8 17 31 51 -20 32
B
20:00 | 18/03/26 | R 27
Rams Başakşehir FK 0
Hesap.com Antalyaspor 0
Maç Detayı
G
17:00 | 05/04/26 | R 28
Hesap.com Antalyaspor 3
İkas Eyüpspor 0
Maç Detayı
M
20:00 | 10/04/26 | R 29
Beşiktaş 4
Hesap.com Antalyaspor 2
Maç Detayı
M
20:00 | 17/04/26 | R 30
Hesap.com Antalyaspor 0
Tümosan Konyaspor 2
Maç Detayı
M
20:00 | 25/04/26 | R 31
Göztepe 2
Hesap.com Antalyaspor 0
Maç Detayı
B
20:00 | 03/05/26 | R 32
Hesap.com Antalyaspor 0
Corendon Alanyaspor 0
Maç Detayı
16 33 7 8 18 32 47 -15 29
M
20:00 | 19/03/26 | R 27
Tümosan Konyaspor 1
Gençlerbirliği 0
Maç Detayı
M
14:30 | 04/04/26 | R 28
Gençlerbirliği 0
Göztepe 2
Maç Detayı
M
14:30 | 11/04/26 | R 29
Rams Başakşehir FK 3
Gençlerbirliği 0
Maç Detayı
M
20:00 | 18/04/26 | R 30
Gençlerbirliği 1
Galatasaray 2
Maç Detayı
G
14:30 | 26/04/26 | R 31
Gençlerbirliği 1
Kocaelispor 0
Maç Detayı
M
20:00 | 03/05/26 | R 32
Misirli.com.tr Karagümrük 1
Gençlerbirliği 0
Maç Detayı
17 33 5 12 16 25 60 -35 27
G
16:00 | 19/03/26 | R 27
Zecorner Kayserispor 1
Misirli.com.tr Karagümrük 0
Maç Detayı
M
14:30 | 04/04/26 | R 28
Kasımpaşa 2
Zecorner Kayserispor 0
Maç Detayı
M
20:00 | 11/04/26 | R 29
Zecorner Kayserispor 0
Fenerbahçe 4
Maç Detayı
M
20:00 | 20/04/26 | R 30
Gaziantep FK 3
Zecorner Kayserispor 0
Maç Detayı
G
17:00 | 25/04/26 | R 31
Zecorner Kayserispor 2
Çaykur Rizespor 0
Maç Detayı
B
20:00 | 03/05/26 | R 32
Zecorner Kayserispor 1
İkas Eyüpspor 1
Maç Detayı
18 33 6 7 20 28 53 -25 25
M
16:00 | 19/03/26 | R 27
Zecorner Kayserispor 1
Misirli.com.tr Karagümrük 0
Maç Detayı
G
14:30 | 05/04/26 | R 28
Misirli.com.tr Karagümrük 2
Çaykur Rizespor 1
Maç Detayı
M
14:30 | 12/04/26 | R 29
Tümosan Konyaspor 3
Misirli.com.tr Karagümrük 0
Maç Detayı
M
14:30 | 18/04/26 | R 30
Misirli.com.tr Karagümrük 1
İkas Eyüpspor 2
Maç Detayı
B
20:00 | 27/04/26 | R 31
Beşiktaş 0
Misirli.com.tr Karagümrük 0
Maç Detayı
G
20:00 | 03/05/26 | R 32
Misirli.com.tr Karagümrük 1
Gençlerbirliği 0
Maç Detayı
Yükleniyor Puan Durumu Yükleniyor
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 17 12 4 1 42 13 29 40
B
20:00 | 12/04/26 | R 29
Galatasaray 1
Kocaelispor 1
Maç Detayı
G
20:00 | 26/04/26 | R 31
Galatasaray 3
Fenerbahçe 0
Maç Detayı
2 16 11 5 0 37 16 21 38
G
20:00 | 17/03/26 | R 27
Fenerbahçe 4
Gaziantep FK 1
Maç Detayı
G
20:00 | 05/04/26 | R 28
Fenerbahçe 1
Beşiktaş 0
Maç Detayı
B
20:00 | 17/04/26 | R 30
Fenerbahçe 2
Çaykur Rizespor 2
Maç Detayı
G
20:00 | 02/05/26 | R 32
Fenerbahçe 3
Rams Başakşehir FK 1
Maç Detayı
3 16 9 6 1 29 15 14 33
G
20:00 | 04/04/26 | R 28
Trabzonspor 2
Galatasaray 1
Maç Detayı
B
20:00 | 19/04/26 | R 30
Trabzonspor 1
Rams Başakşehir FK 1
Maç Detayı
B
20:00 | 02/05/26 | R 32
Trabzonspor 1
Göztepe 1
Maç Detayı
4 17 9 5 3 30 19 11 32
G
20:00 | 19/03/26 | R 27
Beşiktaş 2
Kasımpaşa 1
Maç Detayı
G
20:00 | 10/04/26 | R 29
Beşiktaş 4
Hesap.com Antalyaspor 2
Maç Detayı
B
20:00 | 27/04/26 | R 31
Beşiktaş 0
Misirli.com.tr Karagümrük 0
Maç Detayı
5 17 8 7 2 23 13 10 31
M
20:00 | 08/04/26 | R 27
Göztepe 1
Galatasaray 3
Maç Detayı
B
17:00 | 12/04/26 | R 29
Göztepe 3
Kasımpaşa 3
Maç Detayı
G
20:00 | 25/04/26 | R 31
Göztepe 2
Hesap.com Antalyaspor 0
Maç Detayı
6 17 8 6 3 32 17 15 30
B
20:00 | 18/03/26 | R 27
Rams Başakşehir FK 0
Hesap.com Antalyaspor 0
Maç Detayı
G
14:30 | 11/04/26 | R 29
Rams Başakşehir FK 3
Gençlerbirliği 0
Maç Detayı
G
20:00 | 24/04/26 | R 31
Rams Başakşehir FK 4
Kasımpaşa 0
Maç Detayı
7 16 8 2 6 22 21 1 26
G
20:00 | 09/04/26 | R 27
Çaykur Rizespor 4
Samsunspor 1
Maç Detayı
G
20:00 | 13/04/26 | R 29
Çaykur Rizespor 2
Gaziantep FK 1
Maç Detayı
G
17:00 | 01/05/26 | R 32
Çaykur Rizespor 3
Tümosan Konyaspor 2
Maç Detayı
8 16 6 7 3 19 17 2 25
B
14:30 | 05/04/26 | R 28
Samsunspor 2
Tümosan Konyaspor 2
Maç Detayı
G
17:00 | 19/04/26 | R 30
Samsunspor 2
Beşiktaş 1
Maç Detayı
G
20:00 | 02/05/26 | R 32
Samsunspor 4
Galatasaray 1
Maç Detayı
9 17 6 6 5 21 17 4 24
G
20:00 | 19/03/26 | R 27
Tümosan Konyaspor 1
Gençlerbirliği 0
Maç Detayı
G
14:30 | 12/04/26 | R 29
Tümosan Konyaspor 3
Misirli.com.tr Karagümrük 0
Maç Detayı
G
20:00 | 27/04/26 | R 31
Tümosan Konyaspor 2
Trabzonspor 1
Maç Detayı
10 17 6 6 5 15 12 3 24
B
20:00 | 06/04/26 | R 28
Kocaelispor 0
Rams Başakşehir FK 0
Maç Detayı
B
17:00 | 18/04/26 | R 30
Kocaelispor 1
Göztepe 1
Maç Detayı
11 17 6 5 6 22 17 5 23
G
16:00 | 18/03/26 | R 27
Corendon Alanyaspor 5
Kocaelispor 0
Maç Detayı
B
17:00 | 11/04/26 | R 29
Corendon Alanyaspor 1
Trabzonspor 1
Maç Detayı
M
17:00 | 27/04/26 | R 31
Corendon Alanyaspor 2
Samsunspor 3
Maç Detayı
12 17 6 5 6 23 24 -1 23
M
14:30 | 04/04/26 | R 28
Gençlerbirliği 0
Göztepe 2
Maç Detayı
M
20:00 | 18/04/26 | R 30
Gençlerbirliği 1
Galatasaray 2
Maç Detayı
G
14:30 | 26/04/26 | R 31
Gençlerbirliği 1
Kocaelispor 0
Maç Detayı
13 16 5 5 6 21 25 -4 20
B
17:00 | 04/04/26 | R 28
Gaziantep FK 1
Corendon Alanyaspor 1
Maç Detayı
G
20:00 | 20/04/26 | R 30
Gaziantep FK 3
Zecorner Kayserispor 0
Maç Detayı
M
20:00 | 01/05/26 | R 32
Gaziantep FK 0
Beşiktaş 2
Maç Detayı
14 17 5 4 8 18 21 -3 19
M
20:00 | 18/03/26 | R 27
İkas Eyüpspor 0
Trabzonspor 1
Maç Detayı
M
20:00 | 13/04/26 | R 29
İkas Eyüpspor 1
Samsunspor 2
Maç Detayı
G
14:30 | 25/04/26 | R 31
İkas Eyüpspor 3
Gaziantep FK 0
Maç Detayı
15 16 4 6 6 14 19 -5 18
G
14:30 | 04/04/26 | R 28
Kasımpaşa 2
Zecorner Kayserispor 0
Maç Detayı
G
14:30 | 19/04/26 | R 30
Kasımpaşa 1
Corendon Alanyaspor 0
Maç Detayı
B
20:00 | 03/05/26 | R 32
Kasımpaşa 1
Kocaelispor 1
Maç Detayı
16 16 5 3 8 16 22 -6 18
G
14:30 | 05/04/26 | R 28
Misirli.com.tr Karagümrük 2
Çaykur Rizespor 1
Maç Detayı
M
14:30 | 18/04/26 | R 30
Misirli.com.tr Karagümrük 1
İkas Eyüpspor 2
Maç Detayı
G
20:00 | 03/05/26 | R 32
Misirli.com.tr Karagümrük 1
Gençlerbirliği 0
Maç Detayı
17 16 4 4 8 21 33 -12 16
G
17:00 | 05/04/26 | R 28
Hesap.com Antalyaspor 3
İkas Eyüpspor 0
Maç Detayı
M
20:00 | 17/04/26 | R 30
Hesap.com Antalyaspor 0
Tümosan Konyaspor 2
Maç Detayı
B
20:00 | 03/05/26 | R 32
Hesap.com Antalyaspor 0
Corendon Alanyaspor 0
Maç Detayı
18 16 4 4 8 13 31 -18 16
G
16:00 | 19/03/26 | R 27
Zecorner Kayserispor 1
Misirli.com.tr Karagümrük 0
Maç Detayı
M
20:00 | 11/04/26 | R 29
Zecorner Kayserispor 0
Fenerbahçe 4
Maç Detayı
G
17:00 | 25/04/26 | R 31
Zecorner Kayserispor 2
Çaykur Rizespor 0
Maç Detayı
B
20:00 | 03/05/26 | R 32
Zecorner Kayserispor 1
İkas Eyüpspor 1
Maç Detayı
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 17 10 5 2 35 18 17 35
G
20:00 | 11/04/26 | R 29
Zecorner Kayserispor 0
Fenerbahçe 4
Maç Detayı
M
20:00 | 26/04/26 | R 31
Galatasaray 3
Fenerbahçe 0
Maç Detayı
2 16 11 1 4 31 15 16 34
M
20:00 | 04/04/26 | R 28
Trabzonspor 2
Galatasaray 1
Maç Detayı
G
20:00 | 08/04/26 | R 27
Göztepe 1
Galatasaray 3
Maç Detayı
G
20:00 | 18/04/26 | R 30
Gençlerbirliği 1
Galatasaray 2
Maç Detayı
M
20:00 | 02/05/26 | R 32
Samsunspor 4
Galatasaray 1
Maç Detayı
3 17 10 4 3 31 21 10 34
G
20:00 | 18/03/26 | R 27
İkas Eyüpspor 0
Trabzonspor 1
Maç Detayı
B
17:00 | 11/04/26 | R 29
Corendon Alanyaspor 1
Trabzonspor 1
Maç Detayı
M
20:00 | 27/04/26 | R 31
Tümosan Konyaspor 2
Trabzonspor 1
Maç Detayı
4 16 8 4 4 27 18 9 28
M
20:00 | 05/04/26 | R 28
Fenerbahçe 1
Beşiktaş 0
Maç Detayı
M
17:00 | 19/04/26 | R 30
Samsunspor 2
Beşiktaş 1
Maç Detayı
G
20:00 | 01/05/26 | R 32
Gaziantep FK 0
Beşiktaş 2
Maç Detayı
5 16 7 3 6 23 17 6 24
B
20:00 | 06/04/26 | R 28
Kocaelispor 0
Rams Başakşehir FK 0
Maç Detayı
B
20:00 | 19/04/26 | R 30
Trabzonspor 1
Rams Başakşehir FK 1
Maç Detayı
M
20:00 | 02/05/26 | R 32
Fenerbahçe 3
Rams Başakşehir FK 1
Maç Detayı
6 16 6 6 4 18 15 3 24
G
14:30 | 04/04/26 | R 28
Gençlerbirliği 0
Göztepe 2
Maç Detayı
B
17:00 | 18/04/26 | R 30
Kocaelispor 1
Göztepe 1
Maç Detayı
B
20:00 | 02/05/26 | R 32
Trabzonspor 1
Göztepe 1
Maç Detayı
7 17 6 5 6 24 27 -3 23
M
20:00 | 09/04/26 | R 27
Çaykur Rizespor 4
Samsunspor 1
Maç Detayı
G
20:00 | 13/04/26 | R 29
İkas Eyüpspor 1
Samsunspor 2
Maç Detayı
G
17:00 | 27/04/26 | R 31
Corendon Alanyaspor 2
Samsunspor 3
Maç Detayı
8 17 4 5 8 20 30 -10 17
M
20:00 | 17/03/26 | R 27
Fenerbahçe 4
Gaziantep FK 1
Maç Detayı
M
20:00 | 13/04/26 | R 29
Çaykur Rizespor 2
Gaziantep FK 1
Maç Detayı
M
14:30 | 25/04/26 | R 31
İkas Eyüpspor 3
Gaziantep FK 0
Maç Detayı
9 16 4 4 8 21 29 -8 16
B
14:30 | 05/04/26 | R 28
Samsunspor 2
Tümosan Konyaspor 2
Maç Detayı
G
20:00 | 17/04/26 | R 30
Hesap.com Antalyaspor 0
Tümosan Konyaspor 2
Maç Detayı
M
17:00 | 01/05/26 | R 32
Çaykur Rizespor 3
Tümosan Konyaspor 2
Maç Detayı
10 17 4 4 9 10 18 -8 16
B
20:00 | 18/03/26 | R 27
Rams Başakşehir FK 0
Hesap.com Antalyaspor 0
Maç Detayı
M
20:00 | 10/04/26 | R 29
Beşiktaş 4
Hesap.com Antalyaspor 2
Maç Detayı
M
20:00 | 25/04/26 | R 31
Göztepe 2
Hesap.com Antalyaspor 0
Maç Detayı
11 17 3 6 8 18 29 -11 15
M
20:00 | 19/03/26 | R 27
Beşiktaş 2
Kasımpaşa 1
Maç Detayı
B
17:00 | 12/04/26 | R 29
Göztepe 3
Kasımpaşa 3
Maç Detayı
M
20:00 | 24/04/26 | R 31
Rams Başakşehir FK 4
Kasımpaşa 0
Maç Detayı
12 16 1 11 4 17 22 -5 14
B
17:00 | 04/04/26 | R 28
Gaziantep FK 1
Corendon Alanyaspor 1
Maç Detayı
M
14:30 | 19/04/26 | R 30
Kasımpaşa 1
Corendon Alanyaspor 0
Maç Detayı
B
20:00 | 03/05/26 | R 32
Hesap.com Antalyaspor 0
Corendon Alanyaspor 0
Maç Detayı
13 17 2 8 7 22 28 -6 14
M
14:30 | 05/04/26 | R 28
Misirli.com.tr Karagümrük 2
Çaykur Rizespor 1
Maç Detayı
B
20:00 | 17/04/26 | R 30
Fenerbahçe 2
Çaykur Rizespor 2
Maç Detayı
M
17:00 | 25/04/26 | R 31
Zecorner Kayserispor 2
Çaykur Rizespor 0
Maç Detayı
14 16 3 5 8 11 24 -13 14
M
16:00 | 18/03/26 | R 27
Corendon Alanyaspor 5
Kocaelispor 0
Maç Detayı
B
20:00 | 12/04/26 | R 29
Galatasaray 1
Kocaelispor 1
Maç Detayı
M
14:30 | 26/04/26 | R 31
Gençlerbirliği 1
Kocaelispor 0
Maç Detayı
B
20:00 | 03/05/26 | R 32
Kasımpaşa 1
Kocaelispor 1
Maç Detayı
15 16 3 4 9 11 24 -13 13
M
17:00 | 05/04/26 | R 28
Hesap.com Antalyaspor 3
İkas Eyüpspor 0
Maç Detayı
G
14:30 | 18/04/26 | R 30
Misirli.com.tr Karagümrük 1
İkas Eyüpspor 2
Maç Detayı
B
20:00 | 03/05/26 | R 32
Zecorner Kayserispor 1
İkas Eyüpspor 1
Maç Detayı
16 17 1 8 8 12 29 -17 11
M
14:30 | 04/04/26 | R 28
Kasımpaşa 2
Zecorner Kayserispor 0
Maç Detayı
M
20:00 | 20/04/26 | R 30
Gaziantep FK 3
Zecorner Kayserispor 0
Maç Detayı
17 17 1 4 12 12 31 -19 7
M
16:00 | 19/03/26 | R 27
Zecorner Kayserispor 1
Misirli.com.tr Karagümrük 0
Maç Detayı
M
14:30 | 12/04/26 | R 29
Tümosan Konyaspor 3
Misirli.com.tr Karagümrük 0
Maç Detayı
B
20:00 | 27/04/26 | R 31
Beşiktaş 0
Misirli.com.tr Karagümrük 0
Maç Detayı
18 16 1 3 12 9 23 -14 6
M
20:00 | 19/03/26 | R 27
Tümosan Konyaspor 1
Gençlerbirliği 0
Maç Detayı
M
14:30 | 11/04/26 | R 29
Rams Başakşehir FK 3
Gençlerbirliği 0
Maç Detayı
M
20:00 | 03/05/26 | R 32
Misirli.com.tr Karagümrük 1
Gençlerbirliği 0
Maç Detayı
Tüm Maçlar İç Saha Maçları Deplasman Maçları
Poz # O G B M A Y Av P P O G B M A Y Av P P O G B M A Y Av P P
1 33 23 5 5 73 28 45 74 17 12 4 1 42 13 29 40 16 11 1 4 31 15 16 34
2 33 21 10 2 72 34 38 73 16 11 5 0 37 16 21 38 17 10 5 2 35 18 17 35
3 33 19 10 4 60 36 24 67 16 9 6 1 29 15 14 33 17 10 4 3 31 21 10 34
4 33 17 9 7 57 37 20 60 17 9 5 3 30 19 11 32 16 8 4 4 27 18 9 28
5 33 14 13 6 41 28 13 55 17 8 7 2 23 13 10 31 16 6 6 4 18 15 3 24
6 33 15 9 9 55 34 21 54 17 8 6 3 32 17 15 30 16 7 3 6 23 17 6 24
7 33 12 12 9 43 44 -1 48 16 6 7 3 19 17 2 25 17 6 5 6 24 27 -3 23
9 33 10 10 13 44 49 -5 40 16 8 2 6 22 21 1 26 17 2 8 7 22 28 -6 14
8 33 10 10 13 42 46 -4 40 17 6 6 5 21 17 4 24 16 4 4 8 21 29 -8 16
10 33 9 11 13 26 36 -10 38 17 6 6 5 15 12 3 24 16 3 5 8 11 24 -13 14
11 33 7 16 10 39 39 0 37 17 6 5 6 22 17 5 23 16 1 11 4 17 22 -5 14
12 33 9 10 14 41 55 -14 37 16 5 5 6 21 25 -4 20 17 4 5 8 20 30 -10 17
13 33 7 12 14 32 48 -16 33 16 4 6 6 14 19 -5 18 17 3 6 8 18 29 -11 15
15 33 8 8 17 31 51 -20 32 16 4 4 8 21 33 -12 16 17 4 4 9 10 18 -8 16
14 33 8 8 17 29 45 -16 32 17 5 4 8 18 21 -3 19 16 3 4 9 11 24 -13 13
16 33 7 8 18 32 47 -15 29 17 6 5 6 23 24 -1 23 16 1 3 12 9 23 -14 6
17 33 5 12 16 25 60 -35 27 16 4 4 8 13 31 -18 16 17 1 8 8 12 29 -17 11
18 33 6 7 20 28 53 -25 25 16 5 3 8 16 22 -6 18 17 1 4 12 12 31 -19 7

Maçlar sonunda 2 takım da aynı puana sahiplerse, beraberliği bozmak için aşağıdaki kriterler uygulanır:
1. İkili averaj
2. Genel averaj
3. Atılan toplam gol

Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri UEFA Avrupa Ligi Ön Elemeleri Konferans Ligi Elemeleri
Düşme

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
G.Saray-Antalyaspor maçı | CANLI (Trendyol Süper Lig)
Beşiktaş-Trabzonspor | CANLI
TÜMOSAN Konyaspor-F.Bahçe | CANLI
Süper Lig'de 33. hafta heyecanı | CANLI
Form Tablosu
Tüm Maçlar İç Saha Maçları Deplasman Maçları

Maçlar sonunda 2 takım da aynı puana sahiplerse, beraberliği bozmak için aşağıdaki kriterler uygulanır:
1. İkili averaj
2. Genel averaj
3. Atılan toplam gol

Konferans Ligi Elemeleri Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi Ön Elemeleri
Düşme