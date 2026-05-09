Süper Lig 25/26

|Poz #
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P P
|Form Tablosu
|1
|Galatasaray
|33
|23
|5
|5
|73
|28
|45
|74
|
M
G
G
G
M
|2
|Fenerbahçe
|33
|21
|10
|2
|72
|34
|38
|73
|
G
G
G
M
G
|3
|Trabzonspor
|33
|19
|10
|4
|60
|36
|24
|67
|
G
G
M
|4
|Beşiktaş
|33
|17
|9
|7
|57
|37
|20
|60
|
G
M
G
M
G
|5
|Göztepe
|33
|14
|13
|6
|41
|28
|13
|55
|
G
M
G
|6
|Rams Başakşehir FK
|33
|15
|9
|9
|55
|34
|21
|54
|
G
G
M
|7
|Samsunspor
|33
|12
|12
|9
|43
|44
|-1
|48
|
M
G
G
G
G
|8
|Tümosan Konyaspor
|33
|10
|10
|13
|42
|46
|-4
|40
|
G
G
G
G
M
|9
|Çaykur Rizespor
|33
|10
|10
|13
|44
|49
|-5
|40
|
M
G
G
M
G
|10
|Kocaelispor
|33
|9
|11
|13
|26
|36
|-10
|38
|
M
M
|11
|Corendon Alanyaspor
|33
|7
|16
|10
|39
|39
|0
|37
|
G
M
M
|12
|Gaziantep FK
|33
|9
|10
|14
|41
|55
|-14
|37
|
M
M
G
M
M
|13
|Kasımpaşa
|33
|7
|12
|14
|32
|48
|-16
|33
|
M
G
G
M
|14
|İkas Eyüpspor
|33
|8
|8
|17
|29
|45
|-16
|32
|
M
M
M
G
G
|15
|Hesap.com Antalyaspor
|33
|8
|8
|17
|31
|51
|-20
|32
|
G
M
M
M
|16
|Gençlerbirliği
|33
|7
|8
|18
|32
|47
|-15
|29
|
M
M
M
M
G
M
|17
|Zecorner Kayserispor
|33
|5
|12
|16
|25
|60
|-35
|27
|
G
M
M
M
G
|18
|Misirli.com.tr Karagümrük
|33
|6
|7
|20
|28
|53
|-25
|25
|
M
G
M
M
G
|Poz #
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P P
|Form Tablosu
|1
|Galatasaray
|17
|12
|4
|1
|42
|13
|29
|40
|
G
|2
|Fenerbahçe
|16
|11
|5
|0
|37
|16
|21
|38
|
G
G
G
|3
|Trabzonspor
|16
|9
|6
|1
|29
|15
|14
|33
|
G
|4
|Beşiktaş
|17
|9
|5
|3
|30
|19
|11
|32
|
G
G
|5
|Göztepe
|17
|8
|7
|2
|23
|13
|10
|31
|
M
G
|6
|Rams Başakşehir FK
|17
|8
|6
|3
|32
|17
|15
|30
|
G
G
|7
|Çaykur Rizespor
|16
|8
|2
|6
|22
|21
|1
|26
|
G
G
G
|8
|Samsunspor
|16
|6
|7
|3
|19
|17
|2
|25
|
G
G
|9
|Tümosan Konyaspor
|17
|6
|6
|5
|21
|17
|4
|24
|
G
G
G
|10
|Kocaelispor
|17
|6
|6
|5
|15
|12
|3
|24
|11
|Corendon Alanyaspor
|17
|6
|5
|6
|22
|17
|5
|23
|
G
M
|12
|Gençlerbirliği
|17
|6
|5
|6
|23
|24
|-1
|23
|
M
M
G
|13
|Gaziantep FK
|16
|5
|5
|6
|21
|25
|-4
|20
|
G
M
|14
|İkas Eyüpspor
|17
|5
|4
|8
|18
|21
|-3
|19
|
M
M
G
|15
|Kasımpaşa
|16
|4
|6
|6
|14
|19
|-5
|18
|
G
G
|16
|Misirli.com.tr Karagümrük
|16
|5
|3
|8
|16
|22
|-6
|18
|
G
M
G
|17
|Hesap.com Antalyaspor
|16
|4
|4
|8
|21
|33
|-12
|16
|
G
M
|18
|Zecorner Kayserispor
|16
|4
|4
|8
|13
|31
|-18
|16
|
G
M
G
|Poz #
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P P
|Form Tablosu
|1
|Fenerbahçe
|17
|10
|5
|2
|35
|18
|17
|35
|
G
M
|2
|Galatasaray
|16
|11
|1
|4
|31
|15
|16
|34
|
M
G
G
M
|3
|Trabzonspor
|17
|10
|4
|3
|31
|21
|10
|34
|
G
M
|4
|Beşiktaş
|16
|8
|4
|4
|27
|18
|9
|28
|
M
M
G
|5
|Rams Başakşehir FK
|16
|7
|3
|6
|23
|17
|6
|24
|
M
|6
|Göztepe
|16
|6
|6
|4
|18
|15
|3
|24
|
G
|7
|Samsunspor
|17
|6
|5
|6
|24
|27
|-3
|23
|
M
G
G
|8
|Gaziantep FK
|17
|4
|5
|8
|20
|30
|-10
|17
|
M
M
M
|9
|Tümosan Konyaspor
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|16
|
G
M
|10
|Hesap.com Antalyaspor
|17
|4
|4
|9
|10
|18
|-8
|16
|
M
M
|11
|Kasımpaşa
|17
|3
|6
|8
|18
|29
|-11
|15
|
M
M
|12
|Corendon Alanyaspor
|16
|1
|11
|4
|17
|22
|-5
|14
|
M
|13
|Çaykur Rizespor
|17
|2
|8
|7
|22
|28
|-6
|14
|
M
M
|14
|Kocaelispor
|16
|3
|5
|8
|11
|24
|-13
|14
|
M
M
|15
|İkas Eyüpspor
|16
|3
|4
|9
|11
|24
|-13
|13
|
M
G
|16
|Zecorner Kayserispor
|17
|1
|8
|8
|12
|29
|-17
|11
|
M
M
|17
|Misirli.com.tr Karagümrük
|17
|1
|4
|12
|12
|31
|-19
|7
|
M
M
|18
|Gençlerbirliği
|16
|1
|3
|12
|9
|23
|-14
|6
|
M
M
M
|Tüm Maçlar
|İç Saha Maçları
|Deplasman Maçları
|Poz #
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P P
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P P
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P P
|1
|Galatasaray
|33
|23
|5
|5
|73
|28
|45
|74
|17
|12
|4
|1
|42
|13
|29
|40
|16
|11
|1
|4
|31
|15
|16
|34
|2
|Fenerbahçe
|33
|21
|10
|2
|72
|34
|38
|73
|16
|11
|5
|0
|37
|16
|21
|38
|17
|10
|5
|2
|35
|18
|17
|35
|3
|Trabzonspor
|33
|19
|10
|4
|60
|36
|24
|67
|16
|9
|6
|1
|29
|15
|14
|33
|17
|10
|4
|3
|31
|21
|10
|34
|4
|Beşiktaş
|33
|17
|9
|7
|57
|37
|20
|60
|17
|9
|5
|3
|30
|19
|11
|32
|16
|8
|4
|4
|27
|18
|9
|28
|5
|Göztepe
|33
|14
|13
|6
|41
|28
|13
|55
|17
|8
|7
|2
|23
|13
|10
|31
|16
|6
|6
|4
|18
|15
|3
|24
|6
|Rams Başakşehir FK
|33
|15
|9
|9
|55
|34
|21
|54
|17
|8
|6
|3
|32
|17
|15
|30
|16
|7
|3
|6
|23
|17
|6
|24
|7
|Samsunspor
|33
|12
|12
|9
|43
|44
|-1
|48
|16
|6
|7
|3
|19
|17
|2
|25
|17
|6
|5
|6
|24
|27
|-3
|23
|9
|Çaykur Rizespor
|33
|10
|10
|13
|44
|49
|-5
|40
|16
|8
|2
|6
|22
|21
|1
|26
|17
|2
|8
|7
|22
|28
|-6
|14
|8
|Tümosan Konyaspor
|33
|10
|10
|13
|42
|46
|-4
|40
|17
|6
|6
|5
|21
|17
|4
|24
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|16
|10
|Kocaelispor
|33
|9
|11
|13
|26
|36
|-10
|38
|17
|6
|6
|5
|15
|12
|3
|24
|16
|3
|5
|8
|11
|24
|-13
|14
|11
|Corendon Alanyaspor
|33
|7
|16
|10
|39
|39
|0
|37
|17
|6
|5
|6
|22
|17
|5
|23
|16
|1
|11
|4
|17
|22
|-5
|14
|12
|Gaziantep FK
|33
|9
|10
|14
|41
|55
|-14
|37
|16
|5
|5
|6
|21
|25
|-4
|20
|17
|4
|5
|8
|20
|30
|-10
|17
|13
|Kasımpaşa
|33
|7
|12
|14
|32
|48
|-16
|33
|16
|4
|6
|6
|14
|19
|-5
|18
|17
|3
|6
|8
|18
|29
|-11
|15
|15
|Hesap.com Antalyaspor
|33
|8
|8
|17
|31
|51
|-20
|32
|16
|4
|4
|8
|21
|33
|-12
|16
|17
|4
|4
|9
|10
|18
|-8
|16
|14
|İkas Eyüpspor
|33
|8
|8
|17
|29
|45
|-16
|32
|17
|5
|4
|8
|18
|21
|-3
|19
|16
|3
|4
|9
|11
|24
|-13
|13
|16
|Gençlerbirliği
|33
|7
|8
|18
|32
|47
|-15
|29
|17
|6
|5
|6
|23
|24
|-1
|23
|16
|1
|3
|12
|9
|23
|-14
|6
|17
|Zecorner Kayserispor
|33
|5
|12
|16
|25
|60
|-35
|27
|16
|4
|4
|8
|13
|31
|-18
|16
|17
|1
|8
|8
|12
|29
|-17
|11
|18
|Misirli.com.tr Karagümrük
|33
|6
|7
|20
|28
|53
|-25
|25
|16
|5
|3
|8
|16
|22
|-6
|18
|17
|1
|4
|12
|12
|31
|-19
|7