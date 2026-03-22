Fenerbahçe Asensio bonservisini belirledi! Yıldız isme 3 talip birden
Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği performansla adından söz ettiren Marco Asensio, transfer piyasasının gözde isimleri arasına girdi. Özellikle İspanya'dan ciddi talipleri bulunan yıldız futbolcu için sarı-lacivertli yönetim kararını verdi. Asensio'nun bonservis bedeli de belirlendi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 10:01
İspanyol kulüplerinin, Asensio'yu sezon sonuna kadar yakından izlemeyi planladığı öğrenildi.
Özellikle Villarreal'in, Fenerbahçe'nin kapısını çalmasına kesin gözüyle bakılıyor.
7.5 milyon Euro'ya kadroya katılan takımın en önemli parçası olarak görülen Matador'u yönetim, şimdilik satmayı düşünmüyor.
Ancak 25-30 milyon Euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde Fenerbahçe'nin değerlendireceği, bunun dışındaki tüm teklifleri doğrudan geri çevireceği öğrenildi.
İstanbul'da mutlu olan Asensio, milli arada İspanya'dan davet alamasa da yaz aylarında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası kadrosunda bulunabilmek için umudunu koruyor.
