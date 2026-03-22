Ziraat Türkiye Kupası
Mainz 05-Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga’da kritik mücadele öncesi futbolseverler “Mainz 05 - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor. MEWA Arena’da oynanacak karşılaşma, hem Avrupa kupaları hem de küme düşme hattını yakından ilgilendiriyor. Mainz, üst üste üçüncü galibiyetini hedeflerken, Frankfurt ise çıkışını sürdürmek istiyor.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 14:15
Mainz 05-Eintracht Frankfurt maçı canlı takip et!

Bundesliga'da kritik pazar! Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Mainz 05, MEWA Arena'da Avrupa potasını hedefleyen Eintracht Frankfurt'u ağırlıyor. Üst üste aldığı galibiyetlerle moral bulan Mainz, seriyi 3 maça çıkarabilecek mi? İşte Mainz 05 - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtları...

MAINZ 05 - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

MEWA Arena'da oynanacak bu zorlu komşu derbisi, 22 Mart 2026 Pazar günü (bugün) futbolseverlerle buluşacak.

Tarih: 22 Mart 2026

Saat: 17:30 (TSİ)

Kanal: beIN Sports 4

Stat: MEWA Arena (Mainz)

Hakem: Deniz Aytekin

MAINZ 05 "ÜÇTE ÜÇ" PEŞİNDE

"Die Nullfünfer" lakaplı Mainz 05, ligin son haftalarında müthiş bir çıkış yakaladı. Küme düşme hattının sıcaklığını ensesinde hisseden ev sahibi ekip, son iki maçını kazanarak derin bir nefes aldı. Taraftarı önünde Frankfurt'u da devirip üst üste 3. galibiyetini almak isteyen Mainz, bu sayede ligde kalma yolunda dev bir adım atmış olacak.

FRANKFURT AVRUPA YOLUNDA HATA İSTEMİYOR

Konuk ekip "Die Adler" (Kartallar) ise son 4 maçında 2 galibiyet alarak Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürdü. Frankfurt, bu hafta sonu deplasmanda kazanarak son 5 maçtaki 3. galibiyetine ulaşmayı ve puan tablosunda üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Eintracht Frankfurt'un dinamik hücum hattı, Mainz savunması için en büyük test olacak.

