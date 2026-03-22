Beşiktaş'ın transfer hedefi Japon futbolcu! Sergen Yalçın onay verdi

Beşiktaş'ta önümüzdeki sezona yönelik transfer çalışmaları hız kazanırken flaş bir gelişme yaşandı.

Yeni Asır'da yer alan habere göre; siyah-beyazlı kulüp İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta forma giyen Japon futbolcu Daichi Kamada'yı gündemine aldı.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

29 yaşındaki futbolcunun İngiltere kulübüyle sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor. 10 numara, forvet arkası ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilen Daichi Kamada, aynı zamanda Japonya Milli Takımı'nın da kilit oyuncularından biri.

TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Haberde yer alan detaylar, Güney Koreli Oh transferiyle yüzleri gülen Kartal'ın; Kamada transferini de kısa süre içinde tamamlaması beklediğini bildiriyor.

SERGEN YALÇIN ONAY VERDİ

1.80 boyundaki futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 20 maçta forma giydi ve toplam 1.489 dakika sahada kaldı. Bir asist kaydetti. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, oyuncunun transferine onay verdiği ifade ediliyor. Güney Koreli Oh'un ardından Japon Daichi Kamada transferi de gerçekleşirse, Beşiktaş'ın Uzak Doğu pazarındaki etkisi önemli ölçüde güçlenecek.