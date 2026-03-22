CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ın transfer hedefi Japon futbolcu! Sergen Yalçın onay verdi

Beşiktaş'ın transfer gündemiyle alakalı sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar İngiltere Premier Lig'de forma giyen Japon futbolcuyu takibe aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 12:26
Beşiktaş'ta önümüzdeki sezona yönelik transfer çalışmaları hız kazanırken flaş bir gelişme yaşandı.

Yeni Asır'da yer alan habere göre; siyah-beyazlı kulüp İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta forma giyen Japon futbolcu Daichi Kamada'yı gündemine aldı.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

29 yaşındaki futbolcunun İngiltere kulübüyle sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor. 10 numara, forvet arkası ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilen Daichi Kamada, aynı zamanda Japonya Milli Takımı'nın da kilit oyuncularından biri.

TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Haberde yer alan detaylar, Güney Koreli Oh transferiyle yüzleri gülen Kartal'ın; Kamada transferini de kısa süre içinde tamamlaması beklediğini bildiriyor.

SERGEN YALÇIN ONAY VERDİ

1.80 boyundaki futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 20 maçta forma giydi ve toplam 1.489 dakika sahada kaldı. Bir asist kaydetti. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, oyuncunun transferine onay verdiği ifade ediliyor. Güney Koreli Oh'un ardından Japon Daichi Kamada transferi de gerçekleşirse, Beşiktaş'ın Uzak Doğu pazarındaki etkisi önemli ölçüde güçlenecek.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
