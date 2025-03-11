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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Futbol Direktörü Şenol Güneş!

Trabzonspor'da Futbol Direktörü Şenol Güneş!

Güneş'in teknik direktörlüğü bitti ama yeni bir dönem başlıyor. Trabzonspor'da beşinci Şenol Güneş dönemi dün sona erdi... 16.00'daki idmana çıkmayan Güneş'e yönetim, futbol direktörlüğü önerdi. Prensipte anlaşma tamam.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 06:50
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Trabzonspor'da Futbol Direktörü Şenol Güneş!

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Trabzonspor'da beşinci Şenol Güneş dönemi dün sona erdi. Karadeniz devi, ligin ilk 2 haftasında alınan beraberliklerin ardından Beşiktaş derbisi öncesi göreve getirilen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet ile 30 puan toplayarak 1.30 puan ortalamasında kaldı. Özellikle son iki haftaki Konya ve Hatay yenilgileri sonrası taraftar tecrübeli hocayı istifaya davet etmişti. Bordo-mavili yönetim dün bir karar almak üzere Şenol Güneş ile saat 10.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde masaya oturdu.

4 SAATLİK TOPLANTI VE KARAR

Yönetici Zeyyat Kafkas'ın görüştüğü, Başkan Ertuğrul Doğan'ın da telekonferans yöntemiyle dahil olduğu toplantı 4 saat sürdü. Bordo mavili yönetim toplantıda Güneş'e futbol direktörlüğü teklifi yaptı. Kulüpte futbolun bir numaralı patronu olmasını önerdi. Yeni teknik direktörün belirlenmesinden yeni transferlere kadar artık her şeye Güneş'in karar vermesi bekleniyor. Tarafların bu konuda prensipte anlaştığı ve son detayların görüşüleceği dile getirildi.

11 YIL SONRA GERİ DÖNMÜŞTÜ

2012-13 sezonunda ayrıldığı bordo mavili takıma 11 yıl sonra 4 Eylül 2004 tarihinde geri dönen Şenol Güneş, istediği sonuçları alamadı. 1974 yılında Trabzonspor'u Türkiye 2. Futbol Ligi'nden en üst lige çıkaran Güneş, kulübüyle 1976, 1977, 1979, 1980, 1981 ve 1984 yıllarında 6 kez Türkiye 1. Lig şampiyonu oldu ve Karadeniz devinin 4. büyük olmasına önemli katkılar sağladı. Ayrıca 4 Türkiye Kupası ve 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.

DERBİLERİ ALAMADI

Karadeniz devi, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bu sezon büyük takımlara karşı 4 karşılaşma oynarken bu müsabakalarda 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Bordo- mavililer, Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalıp, rakibine deplasmanda 2-1 yenildi. Evinde Fenerbahçe'ye 3-2, İstanbul'da Galatasaray'a 4-3 mağlup olarak Güneş ile söz konusu karşılaşmalarda hiç kazanamadı.

DEPLASMANDA SİFTAHI YOK

Bordo-mavililer, dış sahada çıktığı 12 karşılaşmada 5 beraberlik, 7 mağlubiyet ile toplam 5 puan elde edebildi. Şenol Güneş ile deplasmanda 10 maçta 3 beraberlik, 7 mağlubiyet ile 0.3 puan ortalamasında kaldı.

PUAN ORTALAMASI

Süper Lig'de oynadığı 25 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak 32 puan toplayan bordo-mavililer, üst sıralarda kendine hiç yer bulamadı. Karadeniz ekibi, ligin ilk 2 haftasında alınan beraberliklerin ardından Beşiktaş derbisiyle göreve getirilen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet ile 30 puan toplayarak 1.30 puan ortalamasında kaldı.

9 YILIN EN KÖTÜSÜ

Bordo mavili takım, bu sezon ligde topladığı 32 puan ile son 9 sezon içindeki en kötü 25 maçlık dönemi yaşıyor. En son 2015-2016 sezonunda 25 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 13 mağlubiyet ile 30 puan toplayan Karadeniz ekibi, 32 puan ile daha sonraki 9 sezonda en az puanı bu sezon hanesine yazdırdı.

İÇ SAHADA 2.07

Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde iki farklı tablo çizdi. Deplasmanda galibiyet alamalan Karadeniz devi, iç sahada ise 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 27 puan elde ederek 2.07 puan ortalaması yakaladı.

34 MAÇ, 12 ZAFER

Karadeniz devi, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 34 resmi maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki 25 müsabakasında 8 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Avrupa'da da 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

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