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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, deplasmanda konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'in açıklamaları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 21:36 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 21:48
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 yenildi. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'in yaptığı açıklamalar...

"KONTROL BİZDEYDİ"

"Oyunun tamamında rakipten aşağı değildik, denktik, artılarımız da vardı. Kazanmak için sahaya çıktık. Oyunun başında iyi başlamadık. Golden sonra oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Paslar isabetsiz olunca hücum etkisiz oldu ama kontrol bizdeydi. İlk yarının sonunda ikinci golü atsak büyük bir avantaj olacaktı. İkinci yarıda yediğimiz golle Beşiktaş ortak oldu. Beşiktaş'ın attığı ilk golde rakipten uzak kaldık. Değişiklik esnasında ikinci golü yedik. Şanssızdı bizim için. Ondan sonra pozisyonlarımız da var. Pozisyon bulmada sıkıntı yaşamadık ama rakibin pozisyonlarına izin verdik. Basit hatalar, rakibi karşılarken, top kullanırken maçın sonunda rakibin lehine oldu. Bizim için önemli bir maçtı, üzgünüz. Sonuç kötü oldu bizim için."

"HAKEMLERİN İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ LİGDE OLMALARI GEREKİYOR"

Hakemler hakkında çok konuşmak istemiyorum! Çocuklarımız hayata yeni başlıyorlar, öğrensinler! Hakemlerimiz de öyle. Öğrenmek derken, sisteme alışması anlamında diyorum. Hakemlerin ikinci ve üçüncü ligde eğitim görmesi gerekirken burada görüyorlar o eğitimi.

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