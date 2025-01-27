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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Japon stopere kanca! Kota Takai için görüşmeler başladı

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Japon stopere kanca! Kota Takai için görüşmeler başladı

Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Trabzonspor, Japon stopere kancayı taktı. Bordo mavililer Kota Takai için kulübüyle temaslarını sıklaştırdı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 12:00
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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Japon stopere kanca! Kota Takai için görüşmeler başladı

Devre arasında önemli değişiklikler beklenen Trabzonspor'da şu ana kadar Danylo Sikan takviyesi gerçekleşti.

En az üç transfer yapması beklenen Karadeniz ekibinde savunma için arayışlar devam ederken sürpriz bir isim gündeme geldi.

Japonya'da Kawasaki takımında oynayan Japon stoper Kota Takai'yi bordo-mavili kulüp gündemine aldı ve kulübüyle temaslara başladı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri 550 bin euro olan oyuncu Trabzonspor'a sıcak bakıyor.

Düşük maliyeti nedeniyle bordo-mavili yöneticilerin iştahını kabartan 20 yaşındaki oyuncu, kulüplerin anlaşmasını beklediği öğrenildi.

Bordo-mavili kulübün savunmanın yanı sıra orta sahaya ve kanada da takviye yapması bekleniyor.

Kawasaki ile 53 maçta süre alan Kota Takai 2 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

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