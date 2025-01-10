Uğurcan Çakır Lens'in radarında: Transfer için geri sayım!

Fransa'nın Lens takımı Uğurcan Çakır'ı izlemeye devam ediyor. Fransız ekibinde Pau Lopez transferi son anda iptal olunca Uğurcan'ın adaylar arasında öne çıktığı aktarıldı. Lens'in kısa sürede kaleci transferi için harekete geçeceği vurgulandı. Trabzonspor'un milli kalecisi, bu sezon son derece başarılı bir performans sergiledi. 28 yaşındaki eldiven, kalesine gelen 90 toptan 68'ini kurtararak yüzde 75'lik kurtarma yüzdesine ulaşarak, geride kalan süre içerisinde ligin en formda kalecisi oldu. Uğurcan Çakır'ın bu performansı sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapan Uğurcan Çakır da "Başkanımız Avrupa'dan bir teklif gelirse bana kolaylık sağlayacağına dair söz verdi" diye belirtmişti.