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Haberler Trabzonspor Nwaakeme'den flaş öneri: Awujoola...

Nwaakeme'den flaş öneri: Awujoola...

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Nwakaeme'nin önerisiyle gündeme sürpriz bir isim geldi. Nijeryalı oyuncu, vatandaşını öve öve bitiremedi. İşte o isim ve detaylar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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Nwaakeme'den flaş öneri: Awujoola...

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2 yıl aradan sonra Trabzonspor'a geri dönen Anthony Nwakaeme, yönetime transfer önerisinde bulundu. Nijerya basınında yer alan habere göre 35 yaşındaki sol kanat, vatandaşı olan Sodiq Awujoola'nın transfer edilmesini istedi. Nwakaeme, 24 yaşındaki sol kanat için, "Trabzonspor'da benim kadar iz bırakır, ben emeklim olursa beni aratmaz. Çok başarılı olur" değerlendirmesi yaptı. Awujoola, Mısır Ligi ekiplerinden Pyramids FC'de kiralık olarak oynuyor.

9 MAÇTA 3 GOL, 1 ASİST

Bu sezon 9 maçta 3 gol 1 asist katkısı sağladı. Bonservisi yine Mısır Ligi takımlarından Cleopatra'da bulunuyor. Futbolcunun piyasa değeri ise 1.200 milyon euro. Sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve forvet arkası bölgelerinde de görev yapabiliyor. Her iki ayağını da kullanabilen 1.76 boyundaki futbolcunun Cleopatra kulübü ile sözleşmesi 2027'de sona erecek. Haberde bordo mavililerin, Awujoola için henüz harekete geçmediği de dile getirildi.

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