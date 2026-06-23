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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Virgil van Dijk planı belli oldu!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Virgil van Dijk planı belli oldu!

Yaz transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, dünyaca ünlü Hollandalı stoper Virgil van Dijk'ı gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, yıldız savunmacıyı kadrosuna katmak için kapsamlı bir transfer planı hazırladı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 06:50
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Virgil van Dijk planı belli oldu!

Transferde henüz sessizliğini bozamayan Galatasaray'da en büyük hedeflerden birisi Virgil Van Dijk...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Virgil van Dijk planı belli oldu!

Sarı kırmızılılar, Dünya Kupası'nda Hollanda formasını giyen 35 yaşındaki futbolcuyu gözüne kestirmiş durumda.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Virgil van Dijk planı belli oldu!

Ancak yabancı sayısındaki belirsizlik nedeniyle henüz transferde resmi adım atılamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Virgil van Dijk planı belli oldu!

Eğer beklendiği gibi 10+4 kuralında değişim ya da bir esneme yaşanırsa hemen Van Dijk konusunda harekete geçilecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Virgil van Dijk planı belli oldu!

Ada basınına göre Liverpool kulübü sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Hollandalı stoperin ayrılığına çok soğuk değil.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Virgil van Dijk planı belli oldu!

Takvim'in derlediği haberde, İngiliz kulübünün bonservis konusunda da büyük bir beklentisinin olmadığı belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Virgil van Dijk planı belli oldu!

Ancak Van Dijk'ın talepleri Galatasaray'ı zorlayabilir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Virgil van Dijk planı belli oldu!

Çünkü yıldız futbolcunun bonuslarla beraber yıllık 15 milyon Euro'luk maaş beklentisi olduğu gelen bilgiler arasında.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Virgil van Dijk planı belli oldu!

Sarı kırmızılıların ise Leroy Sane transferinde olduğu gibi bonuslarla 12 milyon Euro'luk maaş teklifi yapacağı ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Virgil van Dijk planı belli oldu!

Van Dijk'ın güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

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