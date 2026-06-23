TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Virgil van Dijk planı belli oldu!
Yaz transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, dünyaca ünlü Hollandalı stoper Virgil van Dijk'ı gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, yıldız savunmacıyı kadrosuna katmak için kapsamlı bir transfer planı hazırladı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 06:50
Eğer beklendiği gibi 10+4 kuralında değişim ya da bir esneme yaşanırsa hemen Van Dijk konusunda harekete geçilecek.
Ada basınına göre Liverpool kulübü sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Hollandalı stoperin ayrılığına çok soğuk değil.
Takvim'in derlediği haberde, İngiliz kulübünün bonservis konusunda da büyük bir beklentisinin olmadığı belirtiliyor.
Ancak Van Dijk'ın talepleri Galatasaray'ı zorlayabilir.
Çünkü yıldız futbolcunun bonuslarla beraber yıllık 15 milyon Euro'luk maaş beklentisi olduğu gelen bilgiler arasında.
Sarı kırmızılıların ise Leroy Sane transferinde olduğu gibi bonuslarla 12 milyon Euro'luk maaş teklifi yapacağı ifade ediliyor.
Van Dijk'ın güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
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