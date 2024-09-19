Şenol Güneş: Bu sonuçlar bize yakışmaz

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Kayserispor'la sahasında 2-2 berabare kaldı. Karşılaşmanın ardından Bordo-mavililerde teknik direktör Şenol Güneş önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI

"ANORMAL ŞEYLER OLDU"

Bu şekilde olmaz. Oyuncularımız sezon başı idman yapıp da fiziksel olarak düşüştelerse -ki, ya sakatlığı var, ya hazır değil, ya yorgun. Tamamen kopuk. Bunu suçlamak olarak söylemiyorum. Onlara da anlattım. Bunu düzeltmek zorundayız. Çünkü mevcut durum ayna gibi gözüküyor. Anormal şeyler oldu."

"BU SONUÇLAR BİZE YAKIŞMAZ"

"Takımı kendi haline bıraksan zaten 4 puan alır. Bu sonuçlar ne bana ne de takıma yakışmaz."

"BU MAÇI MAĞLUBİYET OLARAK YORUMLUYORUM"

"Bu maç bizim yeniden başlama trendimiz olmalı. İyi oynayıp kaybedersek umutlu olurduk. Bugün oyuncular yüzde 100'ünü vermedi. Kötü niyet var demiyorum ama bunları düzeltmeniz gerekiyor. Güçleri yetmese de savaşacaklar. Topu iyi kullanmayacaksa, iyi oynamayacaksa ben onu sahaya niye koyayım. Ona da yazık bana da. Bu maçı ben mağlubiyet olarak yorumluyorum."