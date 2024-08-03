Trabzonspor'dan Enzo Boyomo'ya kanca! Opsiyonlu kiralanacak

Transferde hareketli günler geçiren Trabzonspor için İspanya'dan sürpriz bir iddia geldi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre bordo mavili ekip, Real Valladolid'in stoperi Enzo Boyomo ile ilgileniyor. Karadeniz devinin, 22 yaşında 1.84 boyunda olan oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak almak istediği belirtiliyor. Piyasa değeri 3 milyon euro olan genç oyuncunun kulübüyle 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor. Geçen sezon Valladolid formasıyla La Liga 2'de 38 maça çıkan Kamerunlu, 2 bin 975 dakika sahada kalıp 1 gol atmayı başardı. Boyomo hem sağ hem sol stoper olarak görev yapabiliyor.