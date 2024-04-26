Laszlo Benes harekatı

Fırtına, scout ekibi tarafından uzun süredir izlenen merkez orta saha Laszlo Benes'i transfer gündemine aldı. 26 yaşındaki Slovak futbolcu, Almanya'nın Bundesliga 2 takımı Hamburg'da forma giyiyor ve bu sezon 28 maçta 15 gol, 12 asistlik bir performans sergileyerek dikkat çekti. Abdullah Avcı'nın da onay verdiği transfer için Trabzonspor'un şartları zorlayacağı belirtiliyor. Alman ekibi ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Benes'in piyasa değeri 5 milyon euro olarak gözüküyor. 1.81 boyundaki futbolcu için Karadeniz devinin eski yıldızı Marek Hamsik'in de devreye girebileceği konuşuluyor. Hamsik'in daha önce de Trabzonspor'a oyuncu önerdiği biliniyor ve vatandaşı olan Benes ile görüşme yapabileceği belirtiliyor.