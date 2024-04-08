Trabzonspor'da yeniden Petkovic listede!

forvet transferi için 4 koldan atakta. Leicester City ile sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki Nijeryalı golcü İheanacho ve Gaziantep FK'da kiralık oynayan 24 yaşındaki Rumen santrfor Draguş ile görüşen Fırtına, sürpriz bir oyuncuyu daha gündemine aldı. Bjelica döneminde transferi için yaklaşık 2.5 ay boyunca uğraşılan Bruno Petkovic yine gündeme geldi. 29 yaşındaki Hırvat yıldız, bu sezon Dinamo Zagreb forması ile oynadığı 34 maçta 17 gol attı ve 8 de asist yaparak kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşadı. Petkovic, ayrıca Hırvatistan Milli Takımı'nda da 2024 yılı içerisinde çıktığı 5 maçta 3 kez fileleri sarstı.

ORSIC DEVREYE GİRDİ

19 Eylül 2023 tarihinde kulübüyle sözleşmesini 2 yıl daha uzatarak 2025 yılına kadar anlaşma sağlayan Petkovic, sözleşmesine 2 milyon 500 bin euro'ya serbest kalır maddesi ekletmişti. Bu rakamın Trabzonspor yönetim kurulu tarafından makul görüldüğü ancak 1.93 boyundaki oyuncunun ikna edilmesi için ise görüşmelerin başladığı belirtildi. Sezon başında Nenad Bjelica'nın istediği tecrübeli futbolcuya teknik direktör Abdullah Avcı'nın da sıcak baktığı ve transferi için görüşmelere onay verdiği öğrenildi. Ayrıca vatandaşı olan Orsic'in de Trabzon ile ilgili gerekli bilgileri vatandaşına verdiği dile getiriliyor.