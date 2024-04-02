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Trabzonspor'da yerli operasyonu! 5 yıldız listede

Trabzonspor'da transfer operasyonuna hız verildi. Fırtına; Salih Uçan, Oğuz Aydın ve Cihan Çanak’ın transferi için gerekli girişimlere başladı... Ayrıca Emre Akbaba ve Can Bozdoğan da listede.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 06:50
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Trabzonspor'da yerli operasyonu! 5 yıldız listede

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İlk 11'de fark oluşturacak en az 5-6 kaliteli yabancı ismi kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, yerli pazarda da çok hareketli.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'de gelecek sezon yabancı sayısı 12'ye düşeceği için kadrodaki yerli havuzunu da iyi oyuncularla güçlendirmeyi hedefliyor.

Beşiktaş'la henüz kontrat imzalamayan ve ayrılma ihtimali her geçen gün artan Salih Uçan'ın yanı sıra Alanyaspor'un 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Oğuz Aydın listede. Standard Liege'in sol kanadı Cihan Çanak için de girişim yapılıyor. Ümit Milli Takımımız'ın formasını terleten 19 yaşındaki Cihan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de takibinde. Ama Trabzonlu ve Trabzonspor'u istiyor.

EMRE VE CAN İZLENİYOR

Fırtına, Adana Demir'in 31 yaşındaki orta sahası Emre Akbaba ve daha önce Beşiktaş forması giyen Can Bozdoğan'ı da takip ediyor. Emre'nin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Can ise Hollanda'da Utrecht'te oynuyor. 22 yaşındaki Bozdoğan, bu sezon 23 lig maçında 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Orta sahanın merkezinde görev yapan Can'ın 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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