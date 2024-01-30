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Trabzonspor'a Camara önerisi!

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da orta saha için arayışlar devam ederken menajerler bordo mavililere sürpriz bir öneride bulundu. Kariyerine Yunan ekibi Olimpiakos'ta devam eden Mady Camara için son karar Abdullah Avcı'nın. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 06:50
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Trabzonspor'a Camara önerisi!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transferde orta saha ve defans hattının öncelikli olduğunu söylemişti. Bu açıklama sonrası Karadeniz devine futbolcu önerileri yağmaya başladı. Uzun süredir Yunan ekibi Olimpiakos'ta forma giyen Mady Camara da bu isimlerden birisi. Menajerler, 8 numara pozisyonu için arayışta olan Trabzonspor'un kapısını çalarak, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Gineli orta sahayı teklif etti. 2018 yılında Olimpiakos'a katılan 26 yaşındaki oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Merkez orta saha, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor olması Camara'yı cazip kılıyor. Son kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek.

GÜNCEL DEĞERİ 8 MİLYON EURO

1.82 boyundaki futbolcu, 2021 yılında 15 milyon euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşmıştı. Güncel verilere göre Mady Camara'ya 8 milyon euro değer biçiliyor.

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