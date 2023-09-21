Ömür’ün ‘200’ gururu

20 Temmuz 2015'te henüz 16 yaşındayken A takım bünyesine dahil edilen Abdülkadir Ömür 200. maçına çıkmaya hazırlanıyor. 12 Ocak 2016'da Adanaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında 65. dakikada teknik direktör Sadi Tekelioğlu tarafından oyuna dahil edilerek ilk resmi maçına çıkan 24 yaşındaki 10 numara, son oynanan Beşiktaş derbisiyle birlikte Trabzonspor formasını 199. kez giydi. Ağır sakatlıklar yaşamasına rağmen futboldan kopmayan Ömür, pazartesi günü Hatayspor maçında görev alması halinde bordo-mavili formayla ikinci kez dalya diyecek. 1 Süper Lig Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazanan genç maestro, yeni başarılar alma peşinde.
20 Temmuz 2015'te henüz 16 yaşındayken A takım bünyesine dahil edilen Abdülkadir Ömür 200. maçına çıkmaya hazırlanıyor. 12 Ocak 2016'da Adanaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında 65. dakikada teknik direktör Sadi Tekelioğlu tarafından oyuna dahil edilerek ilk resmi maçına çıkan 24 yaşındaki 10 numara, son oynanan Beşiktaş derbisiyle birlikte Trabzonspor formasını 199. kez giydi. Ağır sakatlıklar yaşamasına rağmen futboldan kopmayan Ömür, pazartesi günü Hatayspor maçında görev alması halinde bordo-mavili formayla ikinci kez dalya diyecek. 1 Süper Lig Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazanan genç maestro, yeni başarılar alma peşinde.