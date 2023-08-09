Trabzonspor'un yeni transferi Al-Nassr'dan! Yerli statüsünde olacak

Trabzonspor'un büyük beklentiler içine girerek transfer ettiği Mislav Orsic'in sakatlanmasının ardından arayışlar başladı. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporuna göre hareket eden yönetim, Orsic'in boşluğunu dolduracak bir isim için harekete geçti.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Bordo-mavililer, Al- Nassr'da forma giyen Jaloliddin Masharipov'u kadrosuna katmak istiyor.

YABANCI SAYILMAYACAK!

Suudi Ligi ekibinden ayrılacağı konuşulan Özbek oyuncu Trabzonspor'a transfer olursa yabancı statüsünde sayılmayacak.