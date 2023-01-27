Bakasetas sezonu

2019-2020 sezonundan bu yana Süper Lig'de top koşturan Bakasetas, ilk kez İstanbulspor ağlarını sarstı. Böylelikle 29 yaşındaki futbolcu, 20 farklı takıma gol atma başarısı gösterdi. Eski takım arkadaşı Nwakaeme'yi (19 takım) geçen Bakasetas, zirvede yer alıyor. Ligde Bakasetas'tan daha çok takıma gol atan başka bir futbolcu bulunmuyor. Kariyerinin en parlak dönemini Trabzonspor'da yaşıyor.
Akyazı Stadı'nın kralı
Abdullah Avcı'nın öğrencileri, bu sezon evinde oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. 17 gol atıp, filelerinde 4 gol gören Trabzonspor, 24 puanla sahasında en çok puan toplayan takım konumunda yer aldı.