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Büyük usta işbaşında

7 gol, 6 asistle kariyer rekoru kıran Nwakaeme, bugün de Trabzonspor’un en büyük kozu olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
Büyük usta işbaşında
Karadeniz devinin süper yıldızı Nwakaeme, Süper Lig'i domine etmeyi sürdürüyor. Nijeryalı yıldız, Süper Lig ve Avrupa kupalarında ağları toplam 7 defa sarsarken, 6 da asist yaptı. Fırtına'nın ligi açık puan farkıyla önde götürmesindeki başrol oyuncularından biri olan 32 yaşındaki yıldız isim 2-0 kazanılan son Adana Demirspor maçında da hem gol attı, hem de asistiyle Hamsik'e gol attırdı. Nwakaeme, bordo-mavili formayla 15. haftalar itibarıyle ilk defa bu kadar yüksek rakamlara ulaştı. Büyük usta bugün de takımın en önemli kozu olacak.
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