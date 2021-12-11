Büyük usta işbaşında

Karadeniz devinin süper yıldızı Nwakaeme, Süper Lig'i domine etmeyi sürdürüyor. Nijeryalı yıldız, Süper Lig ve Avrupa kupalarında ağları toplam 7 defa sarsarken, 6 da asist yaptı. Fırtına'nın ligi açık puan farkıyla önde götürmesindeki başrol oyuncularından biri olan 32 yaşındaki yıldız isim 2-0 kazanılan son Adana Demirspor maçında da hem gol attı, hem de asistiyle Hamsik'e gol attırdı. Nwakaeme, bordo-mavili formayla 15. haftalar itibarıyle ilk defa bu kadar yüksek rakamlara ulaştı. Büyük usta bugün de takımın en önemli kozu olacak.