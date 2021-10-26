Abdullah Avcı Metin Bak ve Turgut Kural ile 35 yıl sonra Trabzonspor'da buluştu! O sözler...

Teknik direktör Abdullah Avcı, 35 yıl önce Çaykur Rizespor'da forma giydiği Metin Bak ve Turgut Kural ile bu kez Trabzonspor'da buluştu. Başarılı hoca, Trabzonspor'un altyapısında görev yapan Bak ve Kural ile 1986-87'de Rizespor'da birlikte forma giymişti. Başarılı spor adamları TSYD Trabzon Şubesi dergisine Rize ve Trabzon şehirlerinin kardeşliğini anlattı. Avcı, "1986 yazıydı Rizespor'a transfer oldum. Gelmeden evvel Metin ve Turgut'un isimlerini biliyordum ama tanımıyordum, bana çevremden, 'Merak etme biri sağ açık, biri sol açık, leblebi gibi orta yapıyorlar' dediler. Bazen orta oldu, bazen olmadı ama en önemlisi şu oldu, 35 senedir arkadaşlığımız dostluğumuz hiç kopmadan devam etti" ifadelerini kullandı.



ÇOK AMA ÇOK DEĞERLI BIR DURUM

"Bugün buradayız aynı çatı altında, Trabzonspor çatısı altında" diyen başarılı teknik adam, şöyle devam etti: "35 sene önce başlayan dostluğun burada da böyle devam etmesi, samimiyetin ilk günkü gibi devam etmesi çok güzel. Tabii ki bazen mesafeler olur, bazen altı ay görüşmezsin, telefonla görüşmezsin ama sanki böyle altı aydır her gün görüşüyormuş gibi davranırsın. Bizimkisi de öyle bir durum şu anda. Rize'den başlayıp Trabzon'a uzanan, çok değerli bir dostluk bizimki. Zaten bu iki şehir insanı arasında ilişkiler hep böyle olmuştur, yan yana, omuz omuzadır hep. Belki araya küçük küskünlükler girmiştir ki bu zaten çok doğal ama sonrasında ne olursa olsun hep beraber hareket etmişlerdir. Bu iki şehir ayrı düşünülebilir mi?"

TURGUT KURAL: RİZELİNİN BURNU KANASA TRABZONLU ÜZÜLÜR

Kural da Rizespor ile yollarının 1984-85'te kesiştiğini ve 6 yıl süren, her yönüyle özel yıllar yaşadığını ifade etti. "O dönemlerde birlikte oynayan, yaş ortalaması 21 olan Rizeli ve Trabzonlu gençlerin sergiledikleri birliktelik, kurdukları bağ ve başarıları iki şehrin kardeşliği iyice perçinlenmişti" diyen Kural, şunları kaydetti: "Bu iki şehir birbiriyle öyle kaynaşmış ki bu bağı koparmak mümkün değil. Aile içinde bile kavga olur, sonra biter. Rize ve Trabzon da bana göre bir aile gibidir. Bir Rizelinin burnu kanasa Trabzonlu üzülür, bir Trabzonlu zorda kalsa ona ilk eli Rizeli atar. Bu iki şehri asla ayrı düşünemiyorum."



METİN BAK: İKİ ŞEHİR TEK YÜREKTİR

Bak, Trabzonspor'da oynadığı dönemde kendisine birçok teklifin geldiğini belirterek, "Ama Rizespor'a söz vermiştim. Transfer döneminde daha yüksek rakamlar verdiler ama tereddütsüz Rize'ye gittim" değerlendirmesinde bulundu. O tarihten beri Rize'den hiç kopmadığını aktaran Bak, şunları kaydetti: "Oraya gidince hiç yabancılık çekmedim. Sanki aynı ildeymiş gibiydim çünkü kültürü, doğası, her şeyi aynı. Hatta insanı da. İnsanı da birden sinirlenir ama vefalı, neşeli, yardımseverdir. Birbirinden gelin alıp vermiş, tek yürek olmuştur bu şehirler, komşudan öte bana göre tek yürektir."

EL ELE VERİNCE ŞAMPİYONLUK GELDİ

Rizespor'un şampiyon olup o dönemdeki adıyla Birinci Lig'e yükseldiği kadroda Trabzonlu olarak Turgut Kural ve Erol Tombul ile bulunduğunu vurgulayan Bak, şunları söyledi: "Bizi Rize'de evlatları gibi görür severlerdi, halen aynı dostluklar sürüyor. Maçlara Trabzon'dan taraftarlar gelirdi. Trabzonspor'un şampiyon olduğu dönemde de Rize'den otobüsler kalkardı. El ele verince iki takım da güçlü olur, bunu tarih ispatlamıştır. Başarı için yine öyle olmalı."

AVCI: İYİ BİR GOLCÜYDÜ

Avcı'nın hep paylaşımcı, değerli bir kişilik olduğunu aktaran Bak, "35 yıl geçti, o süre içinde birbirimizden hiç kopmadık. Her durumda birbirimize destek olduk. Abdullah Avcı iyi bir golcüydü, bitiriciydi. Oyun zekası çok yüksek, iyi pozisyon alırdı. Kafa hakimiyeti de çok yüksekti" ifadesini kullandı.