Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen evlendi

Son dakika spor haberleri: 'da evlendi

'un savunma oyuncusu , evlendi. Bordo-mavili kulüpte yönetim ve futbolcuların katıldığı törende Hüseyin Türkmen hayatını ile birleştirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 20:01
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen evlendi

Bordo-mavili kulübün başkanı , başkan yardımcısı , genel sekreteri , yönetim kurulu üyesi ve futbolcuların katıldığı törende , ile hayatını birleştirdi.

Belediye Başkanı 'in kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini Valisi , başkan Ahmet Ağaoğlu ve Trabzon Emniyet Müdürü yaptı.

Tören sonrası Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri genç çifte mutluluklar diledi.

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