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Son dakika transfer haberi: Trabzonspor bombayı patlatıyor! İşte Hamsik'in sözleşme detayları

Son dakika transfer haberi... Bordo-mavililer, dünyaca ünlü yıldız 'e imza attırmaya çok yakın. Hamsik, daha önce yaptığı açıklamada transfer kararı için Pazartesi gününü işaret etmişti. Aktarılan bilgilere göre Slovakyalı yıldız, 'nın teklifine "Evet" diyecek. İşte transferin ayrıntıları... | haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor bombayı patlatıyor! İşte Hamsik'in sözleşme detayları

Karadeniz temsilcisi transfer döneminin başında büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın orta sahaya tecrübeli bir isim istemesi üzerine Göteborg takımında forma giyen ile temas kurulmuştu.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor bombayı patlatıyor! İşte Hamsik'in sözleşme detayları

Bruno Peres ve Gervinho'yu bitiren menajerler 33 yaşındaki yıldızın transferinde de önemli mesafe kat etmişti. Bordo-mavili yönetim, söz konusu Hamsik olunca maksimum maaş teklifinde de esnekliğe gitmişlerdi. Oyuncu da 'a bugün cevap vereceğini iletmişti.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor bombayı patlatıyor! İşte Hamsik'in sözleşme detayları

CAMİA HEYECANLI
'un kadrosuna katmak istediği 'in cevabının olumlu olması bekleniyor. yıldızla temas kuran menajerler, bordo-mavili idareciler ve gazetecilerin tümü bu işin kısa süre içinde olumlu şeklide noktalanacağı yönünde sinyaller verdiler. 33 yaşındaki futbolcunun cevabını Trabzonspor taraftarı da heyecanla bekliyor. Bruno Peres ve Gervinho'dan sonra Marek Hamsik'in transferi gerçekleşirse bordomavililer büyük iş yapmış olacak. Takımın ana parçaları kampta yer alacak.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor bombayı patlatıyor! İşte Hamsik'in sözleşme detayları

2.5 MLYON EURO KAZANACAK
Bordo-mavili yönetim bu sezon oyunculara maksimum 1.5 milyon euro'luk üst sınır belirlemişti. Aslında için de bu aşılmayacak. Ancak 1 milyon euro'yu bulan imza parası ve başarı bonuslarıyla alacağı 2.5 milyon euro'ya ulaşacak. Gervinho ve Bruno Peres'in de benzer bonusları var.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor bombayı patlatıyor! İşte Hamsik'in sözleşme detayları

ÖZEL SORUMLULUK ÜSTLENECEK
Abdullah Avcı'nın da gözü kulağı transferinde... Geçen sezon orta saha oyuncularından istediği verimi alamayan usta çalıştırıcı, olası transferi halinde yıldıza özel sorumluluklar yükleyecek. Bir bakıma Hamsik, Avcı'nın kulübeden sahaya yansıyan futbol aklı olacak

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