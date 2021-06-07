Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor bombayı patlatıyor! İşte Hamsik'in sözleşme detayları

2.5 MLYON EURO KAZANACAK

Bordo-mavili yönetim bu sezon oyunculara maksimum 1.5 milyon euro'luk üst sınır belirlemişti. Aslında Marek Hamsik için de bu aşılmayacak. Ancak 1 milyon euro'yu bulan imza parası ve başarı bonuslarıyla alacağı 2.5 milyon euro'ya ulaşacak. Gervinho ve Bruno Peres'in de benzer bonusları var.