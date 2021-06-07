Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor bombayı patlatıyor! İşte Hamsik'in sözleşme detayları

Karadeniz temsilcisi transfer döneminin başında büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın orta sahaya tecrübeli bir isim istemesi üzerine Göteborg takımında forma giyen Marek Hamsik ile temas kurulmuştu.
Bruno Peres ve Gervinho'yu bitiren menajerler 33 yaşındaki yıldızın transferinde de önemli mesafe kat etmişti. Bordo-mavili yönetim, söz konusu Hamsik olunca maksimum maaş teklifinde de esnekliğe gitmişlerdi. Oyuncu da Trabzonspor'a bugün cevap vereceğini iletmişti.
CAMİA HEYECANLI
Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Marek Hamsik'in cevabının olumlu olması bekleniyor. Slovak yıldızla temas kuran menajerler, bordo-mavili idareciler ve gazetecilerin tümü bu işin kısa süre içinde olumlu şeklide noktalanacağı yönünde sinyaller verdiler. 33 yaşındaki futbolcunun cevabını Trabzonspor taraftarı da heyecanla bekliyor. Bruno Peres ve Gervinho'dan sonra Marek Hamsik'in transferi gerçekleşirse bordomavililer büyük iş yapmış olacak. Takımın ana parçaları kampta yer alacak.