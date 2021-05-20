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istemişti kaleye geçti! ...

Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi olan 'te River Plate grup maçında Kolombiya takımı karşı karşıya geldi. River Plate'in 2-1 kazandığı karşılaşmada, devre arası transfer döneminde 'un istediği orta saha futbolcusu , kaleci olarak forma giydi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 10:14
Trabzonspor istemişti kaleye geçti! Enzo Perez...

(CONMEBOL) düzenlediği grup maçında, River Plate ile Kolombiya takımı karşı karşıya geldi.

'in başkenti 'te bulunan River Plate'in "" olarak bilinen 'nda oynanan maçta, River Plate 2-1 galip geldi.

Arjantinli ekipte baş gösteren toplu Kovid-19 vakaları nedeniyle 20 oyuncunun kadroya giremediği maça River Plate, kalecisi ve yedek oyuncuları olmadan çıktı.

Orta saha mevkisinde top koşturan 'un devre arasında istediği kaleye geçerken River Plate, yedek oyuncusu olmadığı için tarihi maçı oyuncu değişikliği yapmadan tamamladı.

River Plate'in gollerini maçın ilk yarısında 3. ve 6. dakikalarda ile kaydederken, 'nin tek golünü ise 73. dakikada attı.

61 saat'in haberine göre Arjantinli ekip River Plate, CONMEBOL'den, Santa Fe maçına çıkması için kadrosuna 2 kaleci dahil edilmesi talebinde bulunmuş ancak kabul edilmemişti.

Öte yandan Perez, devre arası transfer döneminde Trabzonspor'un gündeminde yer alıyordu ve transfer son anda iptal olmuştu.

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