Afobe takım arıyor

Sezon başında büyük umutlarla kiralanan Benik Afobe, Türkiye'de dikiş tutturamadı.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 21:50Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 06:50
Sezon başında büyük umutlarla kiralanan Benik Afobe, Türkiye'de dikiş tutturamadı. Abdullah Avcı'nın kendisine verdiği forma şanslarının hiçbirini değerlendiremeyen İngiliz forvet, ülkesinde takım arayışına başladı. Menajerine talimat veren Afobe, kariyerine İngiltere'de devam etmek istiyor. Afobe'nin, Championship ekibi Stoke City ile 1 yıl sözleşmesi kaldı.