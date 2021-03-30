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Afobe takım arıyor

Sezon başında büyük umutlarla kiralanan Benik Afobe, 'de dikiş tutturamadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 21:50 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 06:50
Afobe takım arıyor
Sezon başında büyük umutlarla kiralanan Benik Afobe, 'de dikiş tutturamadı. 'nın kendisine verdiği forma şanslarının hiçbirini değerlendiremeyen İngiliz forvet, ülkesinde takım arayışına başladı. Menajerine talimat veren Afobe, kariyerine 'de devam etmek istiyor. Afobe'nin, ekibi ile 1 yıl sözleşmesi kaldı.
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