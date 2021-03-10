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'da keyifsiz idman

, ’in 30. haftasında oynayacağı maçı hazırlıklarına başladı. yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncuların iki grup halinde çalıştığı bildirildi. Birinci gruptaki isimler rejenerasyon çalışması yaptı, diğerleri ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından tekniğe bağlı koordinasyon, dar alan oyunları oynadı. İdman çift kale maç ile son bulurken, futbolcuların karşısında alınan mağlubiyetten dolayı moralsiz oldukları gözlendi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 21:53 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'da keyifsiz idman
, 'in 30. haftasında oynayacağı maçı hazırlıklarına başladı. yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncuların iki grup halinde çalıştığı bildirildi. Birinci gruptaki isimler rejenerasyon çalışması yaptı, diğerleri ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından tekniğe bağlı koordinasyon, dar alan oyunları oynadı. İdman çift kale maç ile son bulurken, futbolcuların karşısında alınan mağlubiyetten dolayı moralsiz oldukları gözlendi.
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