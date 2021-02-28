Trabzonspor - Fenerbahçe maçı CANLI

Süper Lig'in 27. haftasındaki dev buluşmada Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Liderlik yarışındaki rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3'galibiyetle kapattığı haftada hata yapmak istemeyen iki takımın da hedefi mutlak 3 puan...

Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle müthiş bir çıkış yakalayan bordo-mavililer, zorlu maçtan galibiyetle ayrılıp güçlü rakibiyle puanlarını eşitlemek istiyor. Kanarya da şampiyonluk yarışında gerilere düşmemek için kazanmaktan başka bir ihtimali düşünmüyor.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Flavio, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Attila Szalai, Mert Hakan, Sosa, Pelkas, Osayi, Mesut Özil, Mame Thiam

TRABZONSPOR'DA 3 İSİM KART SINIRINDA!

Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor'da 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. İki stoper Edgar İe ve Vitor Hugo'nun haricinde önlerinde oynayan Abdulkadir Parmak da sınırda.

F.BAHÇE TRABZON'DA 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR!

İki takım arasında Trabzon'da oynanan son 4 müsabakada Fenerbahçe'nin galibiyeti bulunmuyor. Trabzon'da 3'ü lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere yapılan son 4 maçın 3'ünü Trabzonspor kazandı, bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Trabzonspor'un 7 golüne, Fenerbahçe 4 golle cevap verdi. Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında deplasmanda son galibiyetini 26 Aralık 2016'da 3-0'lık skorla elde etti.

AVCI'DAN DÖRT DEĞİŞİKLİK



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Medipol Başakşehir maçına göre Fenerbahçe karşısında ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Avcı, kalede Kağan'ın yerine Uğurcan'a, savunmada Kamil Ahmet ile Faruk Can'ın yerine takıma dönen Serkan ile Marlon'a, hücum hattında ise Yunus'un yerine kart cezasını tamamlayan Nwakaeme'ye görev verdi. Takıma dönen Erce, Hosseini, Baker ile Abdulkadir Parmak da yedek kulübesinde yer aldı. Bordo-mavililerde Arda'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür ve Trondsen ise kadroda yer almadı.



KAMİL AHMET ŞOKU



Trabzonspor'da sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi, son yapılan antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlık yaşadı. İlk bulguları temiz çıkan oyuncunun çekilen MR sonucunda riske edilmemesine karar verildi ve bu nedenle maç kadrosundan çıkarıldı.



ABDULKADİR PARMAK DÖRT MAÇ SONRA KADRODA



Trabzonspor'da son olarak Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanan Beşiktaş maçında forma giyen ve yaşadığı sakatlık nedeniyle 4 maç sahalardan uzak kalan Abdulkadir Parmak, Fenerbahçe karşılaşmasıyla takıma geri döndü ve 21 kişilik kadroda kendisine yer buldu.



FENERBAHÇE'NİN 11'İNDE 4 DEĞİŞİKLİK



Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde son olarak Göztepe ile oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri maçın 11'ine göre Trabzonspor karşısında 4 değişikliğe gitti. Bulut, bu karşılaşmada Valencia, Ozan, Caner ile Nazım Sangare'nin yerine ilk 11'de Pelkas, Mert Hakan, Gökhan ve Tisserand'a forma verdi. Sarı-lacivertli takımda Caner Erkin, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti, kamp kadrosunda yer almadı.