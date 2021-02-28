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Son dakika spor haberi: - maçında kalesinde devleşti!

Son dakika spor haberi... 'in 27. haftasında 'a konuk olan , mücadelenin ilk yarısında bordo-mavililerin kalesini abluka altına alırken, Karadeniz ekibinin başarılı eldiveni adeta kalesinde devleşti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 19:37 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 20:10
Son dakika spor haberi: Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Uğurcan Çakır kalesinde devleşti!

'in 27. haftasının kritik mücadelesinde zorlu rakibi 'a konuk oldu. Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler uzaktan şutlarla Trabzonspor kalesini yoklarken, bordo-mavililerin başarılı kalecisi adeta kalesinde devleşti.

Karşılaşmanın 30. dakikasında sarı-lacivertlilerde ve 'ın tehlikeli vuruşlarını çıkarmayı başaran Çakır, 30. dakikada da 'nin sol kanattan yaptığı orta sonrası 'ın kafayı vuruşunu da savuşturmayı başardı.

İşte Uğurcan'ın müthiş kurtarışları... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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