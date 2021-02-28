Son dakika spor haberi: Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Uğurcan Çakır kalesinde devleşti!

Süper Lig'in 27. haftasının kritik mücadelesinde Fenerbahçe zorlu rakibi Trabzonspor'a konuk oldu. Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler uzaktan şutlarla Trabzonspor kalesini yoklarken, bordo-mavililerin başarılı kalecisi Uğurcan Çakır adeta kalesinde devleşti.

Karşılaşmanın 30. dakikasında sarı-lacivertlilerde Mert Hakan ve Pelkas'ın tehlikeli vuruşlarını çıkarmayı başaran Uğurcan Çakır, 30. dakikada da Szalai'nin sol kanattan yaptığı orta sonrası Thiam'ın kafayı vuruşunu da savuşturmayı başardı.

İşte Uğurcan'ın müthiş kurtarışları... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)