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Son dakika spor haberleri: maçında 'tan sürpriz kararı!

'in 27. hafta karşılaşmasında deplasmanına çıkan 'de 'tan sürpriz bir karar geldi. 'i kamp kadrosuna almayan 48 yaşındaki teknik adam, 'ı kulübeye çekti. Sarı-lacivertli takımın orta sahası , ve şeklinde kurgulandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 18:14 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 18:33
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Fenerbahçe maçında Erol Bulut'tan sürpriz Ozan Tufan kararı!

deplasmanına çıkan 'de teknik direktör 'tan bir sürpriz daha geldi. 'i derbi kafilesine dahil etmeyen 48 yaşındaki çalıştırıcı, sezon başından beri düzenli forma giyen ile ilgili flaş bir karar aldı.

Sarı-lacivertli takımda bu sezon düzenli olarak forma giyen Ozan Tufan, 9. haftadaki Gençlerbirliği deplasmanından sonra ilk kez bir maçında yedek soyundu. Ozan Tufan, corona virüsü nedeniyle bir maç ve sarı kart cezası sebebiyle bir maçta forma giyememişti.


Son 3 maçta takımın kaptanlığını yapan 25 yaşındaki oyuncunun yerine ilk 11'de yer aldı. Fenerbahçe'nin orta sahasında 'nun eksikliği ve Ozan Tufan'ın kulübeye gönderilmesinin ardından , Yandaş ve önlerinde yer aldı.

Bu sezon 27 maçta 2045 dakika süre alan Ozan Tufan, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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