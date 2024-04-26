BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 26 Nisan Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

26 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?

20:00 Adana Demirspor - Galatasaray

22:00 Real Sociedad - Real Madrid

21:45 Frosinone - Salernitana

22:00 Montpellier - Nantes

21:30 Bochum - Hoffenheim

20:00 AS Monaco - Fenerbahçe Beko

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