Haberler Futbol BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Nisan bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 26 Nisan hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 09:50 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 09:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 26 Nisan Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

26 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?

20:00 Adana Demirspor - Galatasaray

22:00 Real Sociedad - Real Madrid

21:45 Frosinone - Salernitana

22:00 Montpellier - Nantes

21:30 Bochum - Hoffenheim

20:00 AS Monaco - Fenerbahçe Beko

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

Szymanski'ye kesik! İşte F.Bahçe'nin derbi 11'i
F.Bahçe'den gurbetçi avı! İşte yeni Arda Güler
DİĞER
Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın 16 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi tüm dikkatleri üzerine çekti! İşte Barış Kılıç'ın güzel eşi!
Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı: 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek | Hangi branşlarda alım yapılacak?
G.Saray'dan ligi sallayacak harekat! Görüşmeler başladı
Beşiktaş'ta Salih Uçan kararı! Yeni sezonda...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Erzik’ten destek
Samet Yunanistan'da manşetlerde! "Baş ağrısı"
BARAJ DOLULUK ORANLARI
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman? 09:42
Szymanski'ye kesik! İşte F.Bahçe'nin derbi 11'i Szymanski'ye kesik! İşte F.Bahçe'nin derbi 11'i 09:33
Beşiktaş'ta Salih Uçan kararı! Yeni sezonda... Beşiktaş'ta Salih Uçan kararı! Yeni sezonda... 09:33
Hatayspor - Başakşehir maçı ne zaman? Hatayspor - Başakşehir maçı ne zaman? 09:07
Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman? 09:01
Kasımpaşa - Samsunspor maçı ne zaman? Kasımpaşa - Samsunspor maçı ne zaman? 08:56
Daha Eski
F.Bahçe'den gurbetçi avı! İşte yeni Arda Güler F.Bahçe'den gurbetçi avı! İşte yeni Arda Güler 08:49
AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? 08:47
Bochum - Hoffenheim maçı ne zaman? Bochum - Hoffenheim maçı ne zaman? 08:14
Montpellier - Nantes maçı ne zaman? Montpellier - Nantes maçı ne zaman? 08:04
Frosinone - Salernitana maçı ne zaman? Frosinone - Salernitana maçı ne zaman? 07:58
Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman? Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman? 07:54