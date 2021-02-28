Son dakika spor haberi: İrfan Can Kahveci Caner Erkin'le olan fotoğrafını paylaştı! Trabzonspor maçı öncesi...

Süper Lig'in 27. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin açıklanan Trabzon kafilesinde; sakatlıkları nedeniyle Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci yer almadı. Öte yandan Caner Erkin de teknik direktör Erol Bulut'un kararıyla Trabzon'a götürülmedi.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayan İrfan Can Kahveci, kafileye alınmayan Caner Erkin'le çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Genç yıldız paylaşımına Caner Erkin'in lakabı olan "fişek" emojisi de ekledi. Bu arada tecrübeli sol bekin fotoğrafta kahve içmesi de dikkatlerden kaçmadı.