Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: İrfan Can Kahveci Caner Erkin'le olan fotoğrafını paylaştı! Trabzonspor maçı öncesi...

Son dakika spor haberi: 'le olan fotoğrafını paylaştı! maçı öncesi...

Son dakika haberleri... 'in 27. haftasında ile karşılaşacak Fenerbahçe'de maç kadrosuna sakatlığı bulunmayan dahil edilmemişti. Kafilede yer almayan bir diğer isim olan , bu sabah yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 11:01
Son dakika spor haberi: İrfan Can Kahveci Caner Erkin'le olan fotoğrafını paylaştı! Trabzonspor maçı öncesi...

'in 27. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. , deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin açıklanan kafilesinde; sakatlıkları nedeniyle ve yer almadı. Öte yandan de teknik direktör 'un kararıyla Trabzon'a götürülmedi.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayan İrfan Can Kahveci, kafileye alınmayan Caner Erkin'le çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Genç yıldız paylaşımına Caner Erkin'in lakabı olan "fişek" emojisi de ekledi. Bu arada tecrübeli sol bekin fotoğrafta kahve içmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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