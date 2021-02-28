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Son dakika haberleri | 'den flaş karar! Fenerbahçe...

'in 27. haftasında ile tamam-devam maçına çıkacak olan 'de, teknik direktör 'un durumu bu maçın sonucuna göre netlik kazanacak. Bulut'un yerine adı geçen isimlerden birisi de dünyaca ünlü teknik adam 'di. Özellikle 'in olması nedeniyle sarı-lacivertlilere sıcak baktığı düşünülen Fransız teknik adam, flaş bir karar aldı. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 13:32
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Arsene Wenger'den flaş karar! Fenerbahçe...

Ünlü teknik adam 'in 'nin teknik direktör adayları arasında zikredilmesi, 'da yankı uyandırdı. gazetesi, Fransız çalıştırıcı ile ilgili 'de ortaya atılan iddiaları mercek altına alan bir habere imza attı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Arsene Wenger'den flaş karar! Fenerbahçe...

Alman 'in internet sitesinde 'Fenerbahce teknik direktör arayışında' üst başlığıyla verilen haberde 'Özil'in kulübüyle şimdi de Wenger'in ismi geçiyor' başlığı kullanıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Arsene Wenger'den flaş karar! Fenerbahçe...

teknik direktörü 'un sarı-lacivertli ekipteki günlerinin sayılı olduğuna yönelik basınında haberler çıktığı hatırlatması yapıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Arsene Wenger'den flaş karar! Fenerbahçe...

maçının kaybedilmesi durumunda, takımın şampiyonluğunun tehlikeye gireceği vurgulandı. , gibi hoca adayı olarak zikredilen isimlere Wenger'in de eklendiği belirtildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Arsene Wenger'den flaş karar! Fenerbahçe...

Ünlü hocanın kulüp başkanı ile iyi dost olduğu, ile en iyi döneminde 'de birlikte çalıştığına dikkat çekildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Arsene Wenger'den flaş karar! Fenerbahçe...

Milliyet'in derlediği haberde tüm bu detayların sıralandığı haberini gazetesi, kendisinin konuyla ilgili bilgisini paylaşarak sonlandırdı ve " teknik adamlığa dönüp 'de takım çalıştırmayı düşünmüyor" ifadelerine yer verdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Arsene Wenger'den flaş karar! Fenerbahçe...

Bild'de yer alan haber şu şekilde...

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