Son dakika Fenerbahçe haberleri | Arsene Wenger'den flaş karar! Fenerbahçe...

Ünlü teknik adam Arsene Wenger'in Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında zikredilmesi, Almanya'da yankı uyandırdı. Bild gazetesi, Fransız çalıştırıcı ile ilgili Türkiye'de ortaya atılan iddiaları mercek altına alan bir habere imza attı.
Ünlü teknik adam Arsene Wenger'in Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında zikredilmesi, Almanya'da yankı uyandırdı. Bild gazetesi, Fransız çalıştırıcı ile ilgili Türkiye'de ortaya atılan iddiaları mercek altına alan bir habere imza attı.
Alman Bild'in internet sitesinde 'Fenerbahce teknik direktör arayışında' üst başlığıyla verilen haberde 'Özil'in kulübüyle şimdi de Wenger'in ismi geçiyor' başlığı kullanıldı.
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un sarı-lacivertli ekipteki günlerinin sayılı olduğuna yönelik Türk basınında haberler çıktığı hatırlatması yapıldı.
Trabzonspor maçının kaybedilmesi durumunda, takımın şampiyonluğunun tehlikeye gireceği vurgulandı. Christoph Daum, Okan Buruk gibi hoca adayı olarak zikredilen isimlere Wenger'in de eklendiği belirtildi.
Ünlü hocanın kulüp başkanı Ali Koç ile iyi dost olduğu, Mesut Özil ile en iyi döneminde Arsenal'de birlikte çalıştığına dikkat çekildi.
Milliyet'in derlediği haberde tüm bu detayların sıralandığı haberini Bild gazetesi, kendisinin konuyla ilgili bilgisini paylaşarak sonlandırdı ve "Arsene Wenger teknik adamlığa dönüp Türkiye'de takım çalıştırmayı düşünmüyor" ifadelerine yer verdi.
Bild'de yer alan haber şu şekilde...