Son dakika Fenerbahçe haberleri | Arsene Wenger'den flaş karar! Fenerbahçe...

Trabzonspor maçının kaybedilmesi durumunda, takımın şampiyonluğunun tehlikeye gireceği vurgulandı. Christoph Daum, Okan Buruk gibi hoca adayı olarak zikredilen isimlere Wenger'in de eklendiği belirtildi.

Ünlü hocanın kulüp başkanı Ali Koç ile iyi dost olduğu, Mesut Özil ile en iyi döneminde Arsenal'de birlikte çalıştığına dikkat çekildi.