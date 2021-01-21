Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı: Biz bir takımız

: Biz bir takımız

kulübü, sosyal medya hesaplarından, "Sevinçlerimizi de hüzünlerimizi de beraber yaşıyoruz! Çünkü biz, bir takımız" başlığıyla bir video paylaştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 21:02 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Abdullah Avcı: Biz bir takımız

kulübü, sosyal medya hesaplarından, "Sevinçlerimizi de hüzünlerimizi de beraber yaşıyoruz! Çünkü biz, bir takımız" başlığıyla bir video paylaştı. Videoda, 3-1 kazanılan maçı öncesi görüntüleri ve teknik direktör 'nın motivasyon konuşmasının yanı sıra karşılaşmada sakatlanan Ömür'ü takım arkadaşlarının hastanede ziyaretinden görüntülere yer verildi.

OYUNUMUZ GELİŞİYOR

Teknik direktör 'nın videoda yer alan motivasyon konuşmasında, "Çok zor, meşakkatli yollardan geldiniz. Bunun farkındasınız. 10 haftalık süreçte çok emek sarf ettiniz, çok mesafe kat ettiniz. Zorluklardan geçtiniz. Zor kazanıyoruz. Ama oyunumuz gelişiyor. Oyun gelişirken iyi oyun mücadele, coşku, duygu, gol ve goller, skor ister. Allah yardımcımız olsun" şeklinde öğrencilerine seslendiği görüldü.

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