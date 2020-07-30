Sörloth her yerde kral!

Bordo-mavililerın kupa özlemi son buldu... Karadeniz devi, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Alanyaspor'u Abdülkadir Ömür ve Alexander Sörloth'un golleriyle 2-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Fırtına'nın 90 dakika sonunda yaşadığı büyük sevinçte en büyük pay yine Sörloth'a aitti. Norveçli yıldız ilk düdükten son ana kadar mükemmel bir futbol sergiledi. Resitalini 1 gol, 1 asistle süsleyerek kupayı İstanbul'dan aldı Trabzon'a götürdü.



MÜKEMMEL BİR ASİST

Alexander Sörloth, Trabzonspor'un kaydettiği ilk golde kalitesini gösterdi. Norveçli yıldız sol kanatta ofsayta düşmeden meşin yuvarlakla buluştu. Çok iyi kaçan Abdülkadir Ömür'e mükemmel bir pas verdi. O da topu boş kaleye yolladı. 24 yaşındaki forvet maç boyunca Alanyaspor savunmasını sırtına alarak bir sağa bir sola götürdü. Maç bitti ama Norveç tankı bitmedi. 90+9'da Jose Sosa'nın kendisine attığı pasta inanılmaz bir depar attı, soğukkanlı şekilde golünü attı.

FORMAYA AY-YILDIZ

Trabzon, Türkiye Kupası'nı kazandığı için gelecek sezon maçlarda formasında Türk bayrağını kullanabilecek. Taraftarlar "Formaya ay-yıldızlı bayrağımız çok yakışacak" yorumu yaptılar.



MÜTHİŞ DEPAR

Alexander Sörloth 90+9'da orta sahadan aldığı topu müthiş bir deparla karşı kaleye götürdü. Soğukkanlı vuruşla ağları havalandırdı.

ÖMÜR'LÜK GOL

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür kupa finalinde açılış golünü attı. Genç yıldız, Alexander Sörloth'tan aldığı nefis pası kolay şekilde ağlarla buluşturdu. Sakatlığı sebebiyle Türkiye Kupası'nda sadece yarı final maçlarında Fenerbahçe'ye karşı boy gösteren 21 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda ağları sarsamamıştı. Finalde şanssızlığını kırdı.



MAÇIN OYUNCUSU OLDU

Abdülkadir Ömür, Alanyaspor karşısında müthiş bir futbol sergiledi. Genç futbolcu mücadele sonunda 'maçın adamı' seçildi.