Sörloth her yerde kral! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
30 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Sörloth her yerde kral!

Sörloth her yerde kral!

Sörloth her yerde kral!

, tarihinde 9. defa ’na uzanırken Norveç tankı maça damgasını vurdu * Ligin gol kralı olan Sörloth, önce A.Ömür’e asist yaptı. Ardından kupanın habercisi olan golü attı.

Bordo-mavililerın kupa özlemi son buldu... devi, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada 'u Abdülkadir Ömür ve 'un golleriyle 2-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Fırtına'nın 90 dakika sonunda yaşadığı büyük sevinçte en büyük pay yine Sörloth'a aitti. Norveçli yıldız ilk düdükten son ana kadar mükemmel bir sergiledi. Resitalini 1 gol, 1 asistle süsleyerek kupayı 'dan aldı Trabzon'a götürdü.

MÜKEMMEL BİR ASİST
Alexander Sörloth, 'un kaydettiği ilk golde kalitesini gösterdi. Norveçli yıldız sol kanatta ofsayta düşmeden meşin yuvarlakla buluştu. Çok iyi kaçan Abdülkadir Ömür'e mükemmel bir pas verdi. O da topu boş kaleye yolladı. 24 yaşındaki forvet maç boyunca Alanyaspor savunmasını sırtına alarak bir sağa bir sola götürdü. Maç bitti ama Norveç tankı bitmedi. 90+9'da 'nın kendisine attığı pasta inanılmaz bir depar attı, soğukkanlı şekilde golünü attı.

FORMAYA AY-YILDIZ
Trabzon, 'nı kazandığı için gelecek sezon maçlarda formasında Türk bayrağını kullanabilecek. Taraftarlar "Formaya ay-yıldızlı bayrağımız çok yakışacak" yorumu yaptılar.

MÜTHİŞ DEPAR
Alexander Sörloth 90+9'da orta sahadan aldığı topu müthiş bir deparla karşı kaleye götürdü. Soğukkanlı vuruşla ağları havalandırdı.

ÖMÜR'LÜK GOL
Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür kupa finalinde açılış golünü attı. Genç yıldız, Alexander Sörloth'tan aldığı nefis pası kolay şekilde ağlarla buluşturdu. Sakatlığı sebebiyle Türkiye Kupası'nda sadece yarı final maçlarında 'ye karşı boy gösteren 21 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda ağları sarsamamıştı. Finalde şanssızlığını kırdı.

MAÇIN OYUNCUSU OLDU
Abdülkadir Ömür, Alanyaspor karşısında müthiş bir futbol sergiledi. Genç futbolcu mücadele sonunda 'maçın adamı' seçildi.

  1. 30.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sörloth her yerde kral! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA