Eddie Newton Trabzonspor tarihine geçti!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 2-0'la geçen Trabzonspor'da büyük bir sevinç yaşanıyor. Bordo-mavili takımda teknik direktör Eddie Newton bu başarıyla kulüp tarihindeki yerini aldı. İngiliz çalıştırıcı, 1991-92 sezonundan bu yana, Trabzonspor'un başında Türkiye Kupası'nı kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.
Alanyaspor'u Abdülkadir Ömür ve Alexander Sörloth'un golleriyle 2-0 mağlup eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı 9. kez müzesine götürdü. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ayrılığı sonrası takımın başında sahada yer alan Eddie Newton bordo-mavili takımın tarihine geçti.
Eddie Newton, 1991-92 sezonundan bu yana, Trabzonspor'un başında Türkiye Kupası'nı kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.
1991-92 sezonunda kupayı kazanan kadroyu Belçikalı teknik adam Urbain Braems çalıştırıyordu.
- 30.07.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Eddie Newton Trabzonspor tarihine geçti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.