Eddie Newton Trabzonspor tarihine geçti!

Alanyaspor'u Abdülkadir Ömür ve Alexander Sörloth'un golleriyle 2-0 mağlup eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı 9. kez müzesine götürdü. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ayrılığı sonrası takımın başında sahada yer alan Eddie Newton bordo-mavili takımın tarihine geçti.

Eddie Newton, 1991-92 sezonundan bu yana, Trabzonspor'un başında Türkiye Kupası'nı kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.

1991-92 sezonunda kupayı kazanan kadroyu Belçikalı teknik adam Urbain Braems çalıştırıyordu.