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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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tarihine geçti!

Eddie Newton Trabzonspor tarihine geçti!

Ziraat 'nda 'u 2-0'la geçen 'da büyük bir sevinç yaşanıyor. Bordo-mavili takımda bu başarıyla kulüp tarihindeki yerini aldı. İngiliz çalıştırıcı, 1991-92 sezonundan bu yana, Trabzonspor'un başında Türkiye Kupası'nı kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.

'u Abdülkadir Ömür ve Alexander Sörloth'un golleriyle 2-0 mağlup eden , Ziraat 'nı 9. kez müzesine götürdü. Hüseyin Çimşir'in ayrılığı sonrası takımın başında sahada yer alan bordo-mavili takımın tarihine geçti.

Eddie Newton, 1991-92 sezonundan bu yana, Trabzonspor'un başında Türkiye Kupası'nı kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.

1991-92 sezonunda kupayı kazanan kadroyu Belçikalı teknik adam Urbain Braems çalıştırıyordu.

  1. 30.07.2020
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